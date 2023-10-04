Business Today Special: ऐसा बॉस जिसने छंटनी की बजाए अपनी सैलरी कम कर दी

दुनिया में जहां कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार चल रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। जिसमें नामी कंपनियां शामिल है Google, Meta ,Microsoft और Twitter, Ecommerce Amazon. लेकिन आज हम ऐसे दानवीर बॉस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। इस दरियादिल बॉस की चर्चा पुरे सोशल मीडिया में की जा रही है क्योंकि बात ही ऐसी है अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने के लिए अपनी सैलरी में कटौती कर दी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब बॉस अपनी सैलरी कम कर कर्मचारी को इंक्रीमेंट दे।

The Container Store के सीईओ Satish Malhotra की हर तरफ चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ हो रही है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कंपनियां छंटनी कर रही है, सतीश मल्होत्रा ने अपनी कंपनी के एंप्लॉयर की सैलरी बढ़ाने के लिए अपनी सैलरी में 10 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया। कंपनी पर इसका बोझ न पड़े इसलिए उन्होंने अगले छह महीनों तक अपनी सैलरी में 10 फीसदी की कटौती का ऐलान किया, ताकि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सके। फरवरी 2021 से कंपनी को संभाल रहे सतीश मल्होत्रा ने मुश्किल दौर में भी कर्मचारियों का ध्यान पहले रखा। छंटनी न कर उन्होंने सैलरी कम कर खर्च में कटौती का फैसला किया।2021 से द कंटेनर स्टोर को संभाल रहे हैं। मल्होत्रा की इस दरियादिली की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं।

The Container Store के सीईओ Satish Malhotra

अपने कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करने के लिए सतीश मल्होत्रा ने कंपनी को सैलरी के दबाव से बचाने के लिए आने वाले छह महीने तक अपनी सैलरी में 10% की कटौती करने का फैसला किया। Fortune Report के अनुसार सतीश मल्होत्रा की सैलरी 9.25 लाख डॉलर यानी लगभग 7.68 करोड़ रुपए है। जो अब कम होकर हर महीने 6.91 करोड़ रुपये हो जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है क‍ि मल्‍होत्रा के इस कदम के बाद कर्मचारियों का एवरेज इंक्रीमेंट क्या होगा? इसके साथ ही सतीश मल्होत्रा, एपल के सीईओ टिम कुक और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ उन सीईओ की ल‍िस्‍ट में शामिल हो गए जिन्होंने इस साल बड़े पैमाने पर छंटनी और लागत में कटौती के बीच वेतन में कटौती की है।

