America: America में 'नैनी' की निकली वेकेंसी, पैकेज सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश?

इस जॉब के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उनके पास इससे जुड़ी नौकरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा नैनी को एक नॉन डिसक्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करना होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 4, 2023 09:38 IST
अमेरिका में भारतीय मूल के एक कारोबारी ने नैनी की वैकेंसी निकाली है

America में भारतीय मूल के एक कारोबारी ने नैनी की वैकेंसी निकाली है और इसकी सैलरी सुनकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार Vivek Ramaswami अपने दो बच्चों की देखभाल के लिए Nanny की तलाश कर रहे हैं। भारतीय मूल के बिलेनियर ने इसके लिए एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर ऐड भी दिया है। ऐड में बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 लाख डॉलर यानी करीब 83 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। अमेरिकी मीडिया बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, ये जॉब EstateJobs.com पर दी गई है।

जॉब के डिस्क्रिप्शन में इसे हाई प्रोफाइल फैमिली ज्वॉइन करने का अच्छा मौका बताया गया है। फैमिली एडवेंचर्स में शामिल होते हुए बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में योगदान देना होगा। नैनी को विकली रोटेशनल शेड्यूल के हिसाब से काम करना होगा और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी। ऐड में बताया गया है कि नैनी को हर हफ्ते ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, जिसमें विकली फैमिली ट्रैवल, प्राइवेट फ्लाइट ट्रैवल और रेगुलर बेस पर ट्रैवल शामिल है। जॉब की डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि नैनी को उनके हाउसहोल्ड स्टाफ का हिस्सा बनना होगा, जिसमें एक हाउसकीपर, सेफ, प्राइवेट सिक्योरिटी और अन्य नैनी शामिल हैं। इसके साथ ही सिलेक्ट होने वाली नैनी को बच्चों की डेली रूटीन बनाना होगा और समान पैक-अनपैक की भी जिम्मेदारी होगी। इस जॉब के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उनके पास इससे जुड़ी नौकरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा नैनी को एक नॉन डिसक्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करना होगा।

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार Vivek Ramaswami

Oct 4, 2023