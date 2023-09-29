Company Closed: अमीर बिज़नेस वूमन की कंपनी क्यों हो रही है बंद?

Britain के प्रधानमंत्री Rishi Sunak की पत्नी Akshata Murthy एक बार फिर चर्चाओं में है। अक्षता मूर्ति के पास कई अरब की संपत्ति है। लेकिन इन सबके बाबजूद भी उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। आखिर Europe की सबसे धनी महिलाओं में शामिल अक्षता मूर्ति को यह करने की नौबत क्यों आन पड़ी चलिए जानते है।

दरअसल अक्षता मूर्ति की निवेश कंपनी Catamaran Ventures UK Ltd बंद होने जा रहा है। इस कंपनी को अक्षता ने साल 2013 में अपने पति ऋषि सुनक के साथ शुरू की थी। इस कंपनी में ऋषि सुनक डायरेक्टर के पद पर थे। लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने 2015 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिस के बाद उनकी पत्नी कंपनी की इकलौती डायरेक्टर रही। अब उन्होंने इस कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने इसकी सूचना आधिकारीक तौर पर दी है। बता दें आपको अक्षता मूर्ति Infosysके को-फाउंडर Narayana Murthy की बेटी है। अक्षता के पास इंफोसिस के 0.91 % की हिस्सेदारी है। जिस से उनका डिविडेंड के तौर पर एक बड़ा मुनाफा होता है। उसी रकम को निवेश करने के लिए ही अक्षता ने 2013 में इस कंपनी को बनाई थी। लेकिन कंपनी ने जिन वेंचर्स में निवेश किया, उनका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहा है। जिस के चलते उनको यह फैसला लेना पड़ा।

एक रिपोर्ट के मूताबिक निवेश वाले एजुकेशन स्टार्टअप Mrs. Wordsmith जो कि एक ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई योजना थी। वो भी सिर्फ 6 महीने में ही बंद हो गई। बताया जा रहा है कि इस स्टार्टअप से कंपनी को अच्छा फायदा नहीं हुआ था। हालांकि कैटामरान के निवेश वाली फर्नीचर कंपनी New Craftsman को फैयादा भी हुआ था लेकिन वो भी ब्रिटिश विपक्षी दल लेबर पार्टी ने उसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे। जिस के बाद वो भी बंद हो गया। इस साल के रिपोर्ट के मुताबिक कैटामरैन वेंचर्स की वैल्यू करीब 6,000 करोड़ रुपये थे। बता दें तो यह कैटामरैन फर्म 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को हैंडल करती है। जो कि भारतीय पैसे में 8320 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

