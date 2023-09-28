scorecardresearch
M.S. Swaminathan: Father Of Green Revolution M.S. Swaminathan का हुआ निधन

क्रांति के दौरान भारतीय कृषि में आधुनिक तरीकों और टेक्नोलॉजी को अपनाया जाने लगा था। इस क्रांति के दौरान भारतीय कृषि में पुराने और मैनुअल तरीकों से नए, अभिनव और तकनीकी तरीकों में बदलाव किया गया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 28, 2023 17:20 IST
1960 में हुई देश में हरित क्रांति के जनक M.S. Swaminathan का निधन हो गया है

1960 में हुई देश में हरित क्रांति के जनक M.S. Swaminathan का निधन हो गया है। उन्हें Father Of The Green Revolution के नाम से भी जाना जाता है। वो देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक थे। 98 साल की उम्र में स्वामीनाथन का निधन हुआ है। भारतीय हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी। इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनाज उत्पादन में इजाफा हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1965-68 के दौरान हुई थी। देश के उस दौर को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है।

इस क्रांति के दौरान भारतीय कृषि में आधुनिक तरीकों और टेक्नोलॉजी को अपनाया जाने लगा था। इस क्रांति के दौरान भारतीय कृषि में पुराने और मैनुअल तरीकों से नए, अभिनव और तकनीकी तरीकों में बदलाव किया गया। इस क्रांति के दौरान ज्यादा उपज देने वाली किस्म (HYV) के बीज , ट्रैक्टर, सिंचाई की अत्याधुनिक सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा।

भारतीय हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी

