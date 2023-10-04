Meta Layoffs: Meta में एक बार फिर छंटनी की ख़बरें

व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी Meta रियलिटी लैब्स डिवीजन में नौकरियों में कटौती की तैयारी कर रही है। ये टीम कंपनी के लिए कस्टम चिपसेट बनाने के लिए जिम्मेदार है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को कंपनी के प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जरिए पहले ही छंटनी की जानकारी दे दी गई है। रिपोर्ट बताती है कि छंटनी बुधवार को होगी जब प्रभावित कर्मचारियों को उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

advertisement

Also Read: Google Event: Google की Event आज, क्या-क्या लॉन्च करने जा रही कंपनी?

मेटा ने छंटनी के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है

हालाँकि, रिपोर्ट से पता चलता है कि कटौती फेसबुक एजाइल सिलिकॉन टीम या फास्ट के नाम से जानी जाने वाली टीम में होगी। फास्ट यूनिट, जिसमें लगभग 600 कर्मचारी शामिल हैं, मेटा के उपकरणों के प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने के लिए कस्टम चिप्स डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो उन्हें उभरते एआर/वीआर बाजार में अलग करता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इस साल की शुरुआत में जब मेटा ने यूनिट का नेतृत्व करने के लिए एक नए कार्यकारी को नियुक्त किया था, तभी से FAST डिवीजन के पुनर्गठन की उम्मीद की जा रही थी।