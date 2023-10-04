Google Event: Google की Event आज, क्या-क्या लॉन्च करने जा रही कंपनी?

Google का 'Made By Google' ग्लोबल इवेंट आज 4 अक्टूबर को New York में होने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह इवेंट शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसमें Google Pixel 8, Pixel 8 Pro और Google Pixel Watch 2 लॉन्च होंगे। जानकारी के मुताबिक कंपनी तीनों डिवाइस ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च होंगे। खास बात ये है कि अभी तक गूगल ने भारत में अपनी कोई भी स्मार्टवॉच लॉन्च नहीं की थी। यह देश में गूगल की पहली स्मार्टवॉच होगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर 7 सितंबर को वीडियो शेयर कर लॉन्च डेट की जानकारी दी थी। कंपनी ने पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि तीनों डिवाइस खास तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अवेलेबल होगें।

मीडिया रिपोर्ट को मुताबिक गूगल के स्मार्ट वॉच में 1.2 इंच की OLED डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें 384 x 384 पिक्सल की रेजोल्युशन मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए वॉच में स्नैपड्रैगन W5+ जेन 1 प्रोसेसर दिया जा सकता है। स्मार्टवॉच Wear OS 4 पर काम करेगी। पावर बैकअप के लिए पिक्सल वॉच 2 में 306mAh की बैटरी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले एनेबल होने पर भी बैटरी में 24 घंटे से ज्यादा का पावर बैकअप मिल सकता है।

