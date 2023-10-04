Google Event: Google की Event आज, क्या-क्या लॉन्च करने जा रही कंपनी?
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है। पिक्सल 8 में 50MP का प्रायमरी + 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और टाइम-ऑफ-फ्लाइट सेंसर मिल सकता है। वहीं, पिक्सल 8 प्रो में 64MP का प्रायमरी कैमरा + 64MP का अल्ट्रा-वाइड और 49MP टेलीफोटो कैमरा शामिल है।
Google का 'Made By Google' ग्लोबल इवेंट आज 4 अक्टूबर को New York में होने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह इवेंट शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसमें Google Pixel 8, Pixel 8 Pro और Google Pixel Watch 2 लॉन्च होंगे। जानकारी के मुताबिक कंपनी तीनों डिवाइस ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च होंगे। खास बात ये है कि अभी तक गूगल ने भारत में अपनी कोई भी स्मार्टवॉच लॉन्च नहीं की थी। यह देश में गूगल की पहली स्मार्टवॉच होगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर 7 सितंबर को वीडियो शेयर कर लॉन्च डेट की जानकारी दी थी। कंपनी ने पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि तीनों डिवाइस खास तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अवेलेबल होगें।
मीडिया रिपोर्ट को मुताबिक गूगल के स्मार्ट वॉच में 1.2 इंच की OLED डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें 384 x 384 पिक्सल की रेजोल्युशन मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए वॉच में स्नैपड्रैगन W5+ जेन 1 प्रोसेसर दिया जा सकता है। स्मार्टवॉच Wear OS 4 पर काम करेगी। पावर बैकअप के लिए पिक्सल वॉच 2 में 306mAh की बैटरी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले एनेबल होने पर भी बैटरी में 24 घंटे से ज्यादा का पावर बैकअप मिल सकता है।
वही पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो मे 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.17 इंच का डिस्प्ले दे सकती है। डिस्प्ले की रेजोल्युशन 1440X3120 पिक्सल होने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस के लिए दोनों फोन में टेंसर G3 प्रोसेसर दिया जा सकता है। दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पावर बैकअप के लिए कंपनी पिक्सल 8 में 4,484 mAh और पिक्सल 8 प्रो में 4,950 mAh की बैटरी दे सकती है। दोनों फोन में फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।