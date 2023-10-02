Google Pixel 8: Google Pixel 8 सीरीज़ भारत में लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर लिस्ट, प्री-ऑर्डर 5 अक्टूबर से शुरू



Google Pixel 8 सीरीज़ जल्द ही भारत में अपनी शुरुआत करेगी। Pixel 8 और Pixel 8 Pro वाली सीरीज़ भारत में 4 अक्टूबर को लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले, Google Pixel 8 सीरीज़ को फ्लिपकार्ट पर सूचीबद्ध किया गया है। लोग लॉन्च के ठीक एक दिन बाद 5 अक्टूबर से फोन को प्री-ऑर्डर कर सकेंगे। वहीं Google Pixel 8 सीरीज फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गई है। फ्लिपकार्ट 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली अपनी बिग बिलियन डेज़ सेल के लिए तैयारी कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें लगभग हर दिन आगामी स्मार्टफोन सौदों की एक झलक दे रहा है। हाल ही में, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ने बहुप्रतीक्षित Google Pixel 8 सीरीज़ को दिखाना शुरू किया गया था फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज यह भी कहता है कि Google Pixel 8 के साथ, उपयोगकर्ता मैजिक इरेज़र टूल का उपयोग करके फोटो के बैकग्राउंड से अवांछित वस्तुओं को हटा सकेंगे। इतना ही नहीं, वे Google Photos ऐप में Photo Unblur का उपयोग करके अपनी तस्वीरों से धुंधलापन और दृश्य शोर को भी हटा सकेंगे।

Google Pixel 8 और Google Pixel 8 Pro प्रेस रेंडर। Google Pixel 8 संभवतः चार अलग-अलग रंगों में आएगा जबकि Google Pixel 8 Pro के तीन अलग-अलग रंग वेरिएंट होंगे। Google Pixel 8 और Google Pixel 8 Pro के अपेक्षित स्पेक्स और कीमत

आने वाले फोन के स्पेक्स काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। लीक हुए स्पेक्स के अनुसार, Google Pixel 8 6.17-इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ 120HZ रिफ्रेश रेट और 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आएगा। दूसरी ओर, अधिक प्रीमियम Pixel 8 Pro में 3120x1440 पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन वाला 6.7-इंच OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। Google Pixel 8 की तरह, Google Pixel 8 Pro में भी 120Hz तक की ताज़ा दर हो सकती है।

Pixel 8 और Pixel 8 Pro वाली सीरीज़ भारत में 4 अक्टूबर को लॉन्च होगी

कैमरे की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा होने की उम्मीद है। Google Pixel 8 में अल्ट्रा-वाइड-एंगल शॉट्स के लिए Sony IMX386 सेंसर के साथ डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है। Pixel 8 Pro में 64-मेगापिक्सल और 48-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की संभावना है। दोनों फोन के फ्रंट कैमरे में 11 मेगापिक्सल का सेंसर होने की संभावना है। पिक्सेल फोन को पहले भी उनके कैमरा प्रदर्शन के लिए सराहा गया है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार Google हमें क्या प्रदान करता है। कीमत के संदर्भ में, Google Pixel 8 को EUR 799 यूरो (लगभग 70,200 रुपये) की कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि Google Pixel 8 Pro की शुरुआती कीमत EUR 1099 (लगभग 96,500 रुपये) बताई गई है। हालाँकि, ये अभी केवल अटकलें हैं और सभी विवरणों की पुष्टि Google द्वारा 4 अक्टूबर को की जाएगी, जब फोन लॉन्च होगा।

