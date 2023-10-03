Vedanta कब तक घटाएगा कर्ज, कंपनी के अध्यक्ष ने किया खुलासा
एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अग्रवाल ने कहा कि वेदांता मार्च 2024 तक अपनी स्टील संपत्ति बेच देगी। उन्होंने कहा कि स्टील और आयरन बिज़नेस को मिली प्रतिक्रिया से कंपनी को कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। यह कहते हुए कि सभी वित्त बकाया के पुनर्भुगतान के लिए तैयार हैं।
वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी मार्च 2024 तक अपनी इस्पात संपत्तियां बेचेगी। अग्रवाल की यह पुष्टि वेदांता द्वारा अपने कारोबार को छह अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने की घोषणा के बाद आई है।
कंपनी के पूरे साल के परिचालन लाभ में 4 प्रतिशत का योगदान देने वाले स्टील व्यवसाय में घरेलू लौह अयस्क व्यवसाय, लाइबेरिया संपत्ति और ईएसएल स्टील लिमिटेड शामिल होंगे। वेदांता ने डिमर्जर के बाद कुल 6 कंपनियां बनाई थी। ये 6 सूचीबद्ध कंपनियां इस प्रकार हैं। वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड।
अग्रवाल ने कहा था कि खनिज, धातु, तेल और गैस और बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और वेदांता का कारोबार इस बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्पेशल सिचुएशन में है।