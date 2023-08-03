वेदांता पर होगी आज नजर, प्रमोटर बेचेंगे 4.3% हिस्सेदारी

scorecardresearch
वेदांता लिमिटेड में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 68.11 प्रतिशत थी। जून 2023 को समाप्त तिमाही की कमाई के दौरान, वेदांता ने लगभग 59,200 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण दर्ज किया था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2023 09:08 IST
वेदांता लिमिटेड के शेयर आज फोकस में हैं क्योंकि चेयरमैन अनिल अग्रवाल अपनी 4.3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे। हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, जो शेयर आज बेचे जाएंगे, वे 258.5 रुपये प्रति शेयर पर पेश किए जा रहे हैं, जो वेदांता लिमिटेड के बुधवार के बंद भाव 272 रुपये से 5 प्रतिशत कम है।

जून के शेयरधारिता आंकड़ों के अनुसार, वेदांता लिमिटेड में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 68.11 प्रतिशत थी। जून 2023 को समाप्त तिमाही की कमाई के दौरान, वेदांता ने लगभग 59,200 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण दर्ज किया था। 

अप्रैल के अंत में, वेदांता की मूल कंपनी, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने कहा कि उसने अप्रैल 2023 में देय अपने सभी मैचोयरड लोन और बांड का भुगतान कर दिया है।

वेदांता ने पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 40% की गिरावट के साथ 3308 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। Q1FY23 के दौरान राजस्व 13% गिरकर 33,242 करोड़ रुपये हो गया, जो Q1FY23 के दौरान 38,251 करोड़ रुपये था। कंपनी ने प्रति शेयर 18.5 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया।

