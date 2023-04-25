Vedanta Debt: वेदांता ने चुकाया अपना बकाया, जानिए कितना कर्ज बाकी?

वेदांता ग्रुप की पैरेंट कंपनी Vedanta Resources ने बड़ा एलान किया है। कंपनी ने कर्ज के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपने कुल कर्ज में 1 अरब डॉलर की कटौती करने के लिए अपने सभी मैच्‍योर हो रहे कर्ज और बॉन्ड का भुगतान कर दिया है। वेदांता लिमिटेड की पैरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने इस मामले पर जानकारी दी।

पिछले साल फरवरी में कर्ज चुकाने में तेजी लाने के एलान के बाद से कंपनी अपने डेट में तीन अरब डॉलर की कमी ला चुकी है। वेदांता ग्रुप का प्लान तीन साल में चार अरब डॉलर का कर्ज कम करने की है। अपने बयान में वेदांता ग्रुप ने कहा है कि वेदांता ने अपने लक्ष्य का 75 प्रतिशत सिर्फ 14 महीने में पूरा कर लिया है।

अगर कंपनी के कुल कर्ज पर नजर डालें तो ये फिलहाल 6.8 अरब डॉलर है, जो मार्च 2023 में 7.8 अरब डॉलर और वहीं पिछले साल मार्च की बात करें तो ये 9.7 अरब डॉलर था।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मार्च में बयान जारी कर कहा था कि वेदांता रिसॉर्सेज लिमिटेड को जून के आखिरी तक कर्ज के तौर पर करीब 1.7 बिलियन डॉलर यानि 13,885 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। कंपनी पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए मार्च में क्रिसिल ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। फिलहाल अनिल अग्रवाल कंपनी पर बढ़ते कर्ज को तेजी से कम करने में लगे हैं।