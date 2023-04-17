Vedanta का सेमीकंडक्टर पुश: डिस्प्ले ग्लास में बड़ा करने का दम

भारत में सेमीकंडक्टर का बड़ा सपना देखने वाले Vedanta समूह ने अब ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा करने का सपना देखा है। इसके लिए कंपनी ने 20 कोरियाई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। Korea बिज़-ट्रेड शो 2023 इवेंट के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जहां Vedanta ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का फैसला किया है। इससे पहले वेदांता ने सरकार की सेमीकंडक्टर योजना के लिए भी आवेदन किया है और Foxconn के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है।

सेमीकंडक्टर के बाद अब वेदांता ग्लास डिस्पले खासकर मोबाइल के ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का सपना देख रही है।

वेदांता के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बिजनेस के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर आकर्ष के. हेब्बर के मुताबिक 50 से अधिक कंपनियों ने हमारे साथ साझेदारी करने में अपनी रुचि दिखाई है और हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में लगी 20 Korean कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

Vedanta के अनुसार, कंपनी का लक्ष्य अगले ढाई वर्षों में सस्ते, गुणवत्तापूर्ण और नवीन सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले का उत्पादन करना है। समूह के प्रमोटर Anil Agarwal ने India Today Conclave 2023 के दौरान भी कहा था कि उनकी कंपनी ने 100 जापानी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्हें इस सपने को हासिल करने में मदद करेंगे।

Vedanta-Foxconn संयुक्त उद्यम ने सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और कारखाने की स्थापना के लिए Ahmedabad के पास धोलेरा Special SEZ को अंतिम रूप दिया था।