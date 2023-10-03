Vedenta Demerger: Vedanta के Demerger के बाद भी क्यों हैं सवाल?

Anil Aggarwal के मालिकाना हक वाली Vedenta Limited कंपनी डिमर्जर हो चुका है। अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों का पेरेंट कंपनी से डिमर्जर किया गया है। जिससे शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक होगी। वेदांता लिमिटेड से पावर, मेटल्स एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस बिजनेस से जुड़ी कंपनी को अलग कर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया जाएगा। कंपनी ने बताया कि अलग अलग कंपनी को लिस्ट कराया जाएगा जिसमें वेदांता एम्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील फेरॉस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड शामिल है। वेदांता ने बताया कि वेदांता लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले में शेयरधारकों को पांच नई लिस्टेड कंपनियों के एक शेयर दिए जायेंगे। लेकिन एनालिस्टों की राय इससे अलग है। Nuvama Institutional Equities ने कहा है कि वेदांता लिमिटेड ने अपने मौजूदा व्यवसायों को सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने की घोषणा की है, जो एक पॉजिटिव कदम है। हालांकि यह कदम मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की ऋण संबंधी चिंता का समाधान नहीं करता है। जिसे वित्त वर्ष 2025 तक 4.2 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना होगा।

advertisement

Also Read: Dividend: अब ये कंपनी भी Dividend देने को तैयार, बोर्ड जल्द ले सकता हे फैसला

स्टॉक में सीमित गिरावट की उम्मीद करते हुए, नुवामा ने वित्त वर्ष 2015 की कमाई के अनुमान के आधार पर वेदांता पर 249 रुपये का टारगेट दिया है। इस डीमर्जर (12-15 महीनों में पूरा होने वाला) को ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि यह स्टैंडअलोन व्यवसायों में निवेश करने के अवसर प्रदान करेगा। नुवामा का कहना है कि हमारे डाउनग्रेड के बाद से स्टॉक में 21% की गिरावट आई है। इस सीमित गिरावट को देखते हुए हम वेदांत को 'होल्ड' में अपग्रेड कर रहे है। नुवामा ने आगे कहा कि डिमर्जप से वैल्यू अनलॉक होगी। एक सकारात्मक बात यह है कि नए उद्यमों (जैसे सेमीकंडक्टर और ग्लास) को एक कंपनी, वेदांता लिमिटेड के तहत जोड़ दिया जाएगा, जो अन्य कमोडिटी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अस्पष्टता को दूर करता है। इस प्रक्रिया के लिए शेयरधारकों की दो-तिहाई मंजूरी के साथ-साथ ऋणदाताओं की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन डीमर्जर प्रक्रिया मूल वेदांत रिसोर्सेज ऋण मुद्दे का समाधान नहीं करती है। चूंकि इस डीमर्जर से वेदांता की क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार नहीं होता है, इसलिए वेदांता रिसोर्सेज के लिए कर्ज को पुनर्वित्त करने की स्थिति वैसी ही बनी हुई है।

वेदांता रिसोर्सेज के लिए कर्ज को पुनर्वित्त करने की स्थिति वैसी ही बनी हुई है

नुवामा ने कहा कि वेदांता का नकदी प्रवाह वेदांता रिसोर्सेज को लाभांश देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वह अपने बही-खातों पर कर्ज न ले। Moody's Investors सर्विस द्वारा वेदांता रिसोर्सेज पर अपनी क्रेडिट रेटिंग कम करने के कुछ दिनों बाद, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी अपनी दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग और मूल कंपनी सीसीसी पर बकाया ऋण पर रेटिंग को बी से घटाकर क्रेडिटवॉच के तहत रख दिया। इस प्रकार मानना है कि वेदांता रिसोर्सेज अपने ऋण को पुनर्वित्त करने में सक्षम होगी जो डिफ़ॉल्ट की आशंकाओं को दूर करेगी।

Also Read: Adani Group: Adani Group ने क्या किये बड़े बदलाव, Exchange को क्या दी जानकारी आइये जानते है