Adani Group: Adani Group ने क्या किये बड़े बदलाव, Exchange को क्या दी जानकारी आइये जानते है

Adani Power के शेयरहोल्डिंग में बड़े बदलाव की खबर आ रही है। सितंबर महीने में कंपनी में प्रोमोटर की शेयरहोल्डिंग में इजाफा हुआ है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। Adani Power में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 66.9% से बढ़कर 69.1% पर पहुंच गई है। इस कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी में ये बढ़ोतरी 5 से 25 सितंबर के बीच हुई है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, Fortitude Trade and Investment ने 5 से 21 सितंबर के बीच 6.58 करोड़ शेयर यानी 1.71% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा Emerging Market Investment DMCC भी Adani Power की प्रोमोटर ग्रुप है, जिसने 21 से 25 सितंबर के बीच 1.92 करोड़ शेयर यानी 0.5% हिस्सा खरीदा है।

पिछले महीने ही राजीव जैन की GQG Partners ने Adani Power में करीब 9,000 करोड़ रुपए की वैल्यू में 8.1 करोड़ हिस्सा खरीदा है। ये कारोबार 279.17 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई था। इसके बाद से अब तक स्टॉक में करीब 34% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस हिस्सा बिक्री के बाद Adani Power में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 74.97% से घटकर 66.9% पर आ गई थी। 28 सितंबर को Adani Power का शेयर दिन के निचले स्तर रिकवरी के साथ कामकाज करते नजर आया है। इसके पहले लगातार तीन दिनों से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। फिलहाल ये स्टॉक 374.80 रुपए प्रति शेयर के करीब कामकाज करते नजर आया है।