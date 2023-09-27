Byju's: Byju's के कर्मचारी और अधिकारियो पर गिरने वाली है बड़ी गाज ! हो सकता है बड़ा फेर-बदल

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 27, 2023 08:11 IST
Byju's के नए भारत के सीईओ Arjun Mohan ने बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 4000-5000 नौकरियों में कटौती हो सकती है। इन नौकरियों में कटौती से बायजू का ऑपरेट करने वाली एंटिटी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के भारत स्थित कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें Akash भी शामिल होगा। अर्जुन मोहन को पिछले सप्ताह सीईओ चूना गया है। उन्होने कंपनी के बड़े अधिकारियो को इन निर्णयों के बारे में सूचित किया है। नौकरी में कटौती से सेल्स, मार्केटिंग जैसे कई कार्यों पर असर पड़ने की उम्मीद है। नौकरियों में कटौती ऐसे समय में हो रही है जब संकटग्रस्त एडटेक यूनिकॉर्न लिक्विडिटी की स्थिति से जूझ रहा है। कंपनी ने ऑफिस स्पेस भी छोड़ दिया है।

सब्सिडियरी की बिक्री की संभावना तलाश रही है और अन्य उपायों के अलावा बाहरी फंडिंग जुटा रही है। इसके पहले भी कंपनी ने कई दौर की छंटनी की है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का कहना है कि बेहतर कैशफ्लो मैनेजमेंट कि लिए बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में बायजू ने अपने कर्जदाताओं को अपने $1.2 बिलियन टर्म लोन बी को अगले छह महीनों के भीतर चुकाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अगले तीन महीनों में $300 मिलियन का अग्रिम भुगतान भी शामिल था। पई द्वारा आकाश में रवींद्रन की हिस्सेदारी का एक हिस्सा खरीदने की उम्मीद है। आकाश में रवींद्रन की करीब 30% हिस्सेदारी है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में खबर आई थी कि बायजू ने और 1,000-1,200 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी इंजीनियरिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीमों से लोगों की छंटनी कर रही है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 27, 2023