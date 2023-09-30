Dividend: अब ये कंपनी भी Dividend देने को तैयार, बोर्ड जल्द ले सकता हे फैसला

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और Tata Group की कंपनी TCS एक बार फिर से निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि 11 अक्टूबर को टाटा ग्रुप की बैठक है इस बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर फैसला हो सकता है। साथ ही 19 अक्टूबर डिविडेंड की तारीख और समय-सीमा तय हो सकती है। इससे पहले कंपनी ने जनवरी 2023 को दो डिविडेंड दिए थे। जून में कंपनी ने 24 रुपये का डिविडेंड दिया।

जुलाई में 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया। डिविडेंड प्रति शेयर के हिसाब से दिया जाता है। यानी जिस निवेशक के पास जितने अधिक शेयर होंगे उसकी डिविडेंड रकम उतनी ही अधिक होगी। लगातार बेहतर डिविडेंड का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी में निवेश सुरक्षित माना जाता है। शुक्रवार को टीसीएस का शेयर 0.23 फीसदी गिरकर 3528 रुपये के भाव पर बंद हुआ। एक महीने में 5 रुपये, एक साल में 18 फीसदी का रिटर्न दिया है।