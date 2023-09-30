Work From Home: TCS ने किया Work From Home खत्म

scorecardresearch
NewsकारोबारWork From Home: TCS ने किया Work From Home खत्म

सितंबर में टीसीएस ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि वो हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आ सकते हैं । लेकिन अब इस पॉलिसी को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है हालांकि कुछ अपवाद जरूर रहेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 30, 2023 11:51 IST
टीसीएस में हाइब्रिड वर्क को आने वाली 1 अक्टूबर 2023 से खत्म किया जा सकता है
आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में हाइब्रिड वर्क को आने वाली 1 अक्टूबर 2023 से खत्म किया जा सकता है। कंपनी ने एक इंटरनल ई-मेल के जरिए अपनी वर्कफोर्स को हफ्ते में पांच दिन ऑफिस अटैंड करने के लिए कहा है। इससे पहले टीसीएस ने कोविड खत्म होने के बाद भी कहा था कि उसकी ये पॉलिसी जारी रहेगी। लेकिन अब इस पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है।

इससे पहले सितंबर में टीसीएस ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि वो हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आ सकते हैं । लेकिन अब इस पॉलिसी को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है हालांकि कुछ अपवाद जरूर रहेंगे। जहां कंपनी अपने कर्मचारियों को ये फैसिलिटी देगी। टीसीएस के पास करीब 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी है।

टीसीएस के पास करीब 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 30, 2023