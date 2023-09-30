Hero Two Wheeler: Hero Moto Corp ने किया दाम बढ़ाने का ऐलान

दो पहिया वाहनों में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार Hero Motocorp ने अपने वाहनों के दामों को बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 3 अक्टूबर से दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। ये दाम करीब 1% तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा Tata Motors ने भी दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 3 फीसदी करने की तैयारी है। कंपनी ने जुलाई में अपनी मोटर साइकिल और स्कूटर्स की कीमत में 1.5 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया था।

इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल 2023 को अपने वाहनों के दाम को बढ़ाने का ऐलान किया था। पुराने ऐलान के मुताबिक कंपनी ने वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी के इजाफे का ऐलान किया था। तब कंपनी ने कुछ खास मॉडल्स के ही दाम बढ़ाए थे। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 2.85 फीसदी बढ़कर 3,054.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ। तीन महीने में शेयर 8 फीसदी बढ़ा है। एक साल में शेयर 20 फीसदी बढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी हाल में लॉन्च की नई KARIZMA XMR बाइक की कीमत में इजाफा करने का ऐलान कर दिया। हीरो ने अपनी इस नई बाइक को बड़े धूमधाम के साथ 1,72,900 रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ लॉन्च किया था। अब कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से KARIZMA XMR की नई एक्सशोरूम कीमत 1,79,900 रुपये से शुरू होगी। 30 सितंबर तक कंपनी पुरानी कीमत पर ग्राहकों को बाइक मुहैया करा रही है।