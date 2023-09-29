Air India: नया रंग, नया ढंग, इस एयरलाइंस में अब बदल जाएगा सबकुछ !

देश की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक Air India के कर्मचारियों की वर्दी बहुत जल्द बदलने वाली है। Tata Group ने एयर इंडिया की कमान अपने हाथ में लेते ही एयरलाइन में कई सारे बड़े बदलाव करने शुरू कर दिया हैं। Air India का लोगो चेंज करने के बाद टाटा ग्रुप की एयर इंडिया पायलट्स, फ्लाइट स्टाफ और केबिन क्रू की यूनिफॉर्म पूरी तरह से बदले वाली है। लुक से लेकर डीजाइन तक सब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और अब साड़ी में नहीं दिखेंगी Air India की एयर होस्टेस!

एयर इंडिया ने इसका आधिकारिक एलान कर दिया है और इस बात की खुशी जताई है कि Manish Malhotra जैसा सिलेब्रिटी डिजाइनर उनकी एयरलाइन के स्टाफ की यूनिफार्म डिजाइन करेगा। मनीष मल्होत्रा का नाम फैशन का बहुत बड़ा नाम है और Air India ने इसी लिए अपने एलान में लिखा है- Fashion takes flight.

एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा कर दी है। एयर इंडिया ने पोस्ट पर लिखा कि मशहूर फैशन डिजाइनर के साथ हमारी साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही। मनीष मल्होत्रा, हमारे केबिन क्रू, पायलटों और दूसरे सहयोगियों के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। आने वाला समय रोमांचक है, क्योंकि हम मनीष मल्होत्रा ​​के साथ मिलकर अपने सहकर्मियों के लिए एक शानदार नया लुक तैयार कर रहे हैं, जो हमारे लिए बनाए जा रहें है नए एयर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। 25 सितंबर को खबर आई थी कि एयर इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि 6 दशकों के बाद एयर इंडिया अपनी एयरलाइन के लिए यूनिफॉर्म को चेंज करने जा रहा है। दरअसल इस समय एयर इंडिया में महिला एयर होस्टेस साड़ी और मेल केबिन क्रू सूट पहनते हैं। इसमें अब बदलाव देखा जाएगा और फैशन के साथ फ्लाइट उड़ान भरा करेंगी। खबरों के मुताबिक फीमेल स्टाफ के लिए चूड़ीदार के साथ सूट या किसी अलग तरह के इंडो-वैस्टर्न कॉम्बो को ड्रेस सेलेक्शन के लिए चुना जाएगा।

मनीष मल्होत्रा ​​और उनकी टीम ने एयर इंडिया के एंप्लाइज से मुलाकात, कामकाज से संबंधित उनकी खास जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिये उनके साथ चर्चा और बैठकें शुरू कर दी है। मनीष मल्होत्रा भारत समेत दुनिया भर के A-लिस्ट सेलिब्रिटीज के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। उन्होंने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ग्रेट इंडियन म्यूजिकल के लिए भी 1300 कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। इससे पहले साल 1962 में JRD Tata के समय पर विमानन कंपनी की एयरहोस्टेस वेस्टर्न ड्रेस पहनती थीं। जिसमें महिलाओं की यूनिफॉर्म में स्कर्ट, जैकेट और टोपी शामिल थी। उस वक्त टाटा एयरलाइंस की ज्यादातर एयरहोस्टेस या तो एंग्लो इंडियन या फिर यूरोपीय मूल की थीं। हालांकि उसके बाद साड़ियों को यूनिफॉर्म के तौर पर शामिल किया गया जो सिलसिला अभी तक चल रहा है।