AGM के बाद समझिए क्या है मुकेश अंबानी का मेगा प्लैन?

भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब नए सेक्टर में धमाका मचाने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने नए बिजनेस में उतरने का एलान कर दिया है। उनके इस एलान से इंश्योरेंस सेक्टर में जबरदस्त डिस्रप्शन आने की उम्मीद है। जिससे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC समेत दूसरी कंपनियों के लिए कंपिटिशन बढ़ने वाला है। आइये जानते हैं मुकेश अंबानी करने क्या जा रहे हैं ?

हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेस का गठन हुआ था और उसके बाद जियो फाइनेंशियल की शेयर बाजार में लिस्टिंग कराई गई। अब मुकेश अंबानी इसमें नई सर्विसेस जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए मुकेश अंबानी ने क्या कहा, फिर उनके प्लानिंग के विश्लेषण करेंगे।

तो साफ तौर पर मुकेश अंबानी का कहना है कि उनकी कंपनी जल्द ही बीमा सेक्टर में उतरेगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए ग्राहकों को इंश्योरेंस भी ऑफर किया जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए लोग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। अब सवाल उठता है कि पहले से ही LIC, HDFC Life, ICICI Pru, Max जैसे तमाम कंपनियां पहले से ही मार्केट पर कब्जा कर चुकी हैं तो फिर रिलायंस कैसे अफनी पैठ बनाएगी। तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है।

जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इस हिसाब से रिलायंस के पास मजबूत डेटा बेस भी है। ऐसे में बीमा सेक्टर में जब ये कंपनी एंट्री करेगी तो ये डेटा बहुत काम आने वाला है। मुकेश अंबानी ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस कारोबार को डिजिटली एडवांस बनाने की बात कही है। मार्केट में बढ़त बनाने के लिए रिलायंस ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करने की संभावना भी जताई है। मुकेश अंबानी का साफ कहना है कि रिलायंस डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप करेगी, जो कंज्यूमर के फायदे को ध्यान में रखकर तैयार होगा।

यानि कि आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर की लड़ाई डिजिटल के साथ कंज्यूमर के हिसाब से डिजाइन प्रोडेक्ट पर लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि बीमा सेक्टर में आने वाले दिनों में क्या खलबली देखने को मिलती है।