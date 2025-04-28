11 फीसदी चढ़ा Textile Stock, कंपनी ने टेकओवर किया Nandan Industries के शेयर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार11 फीसदी चढ़ा Textile Stock, कंपनी ने टेकओवर किया Nandan Industries के शेयर

Penny Stock: स्टॉक मार्केट के दोनों स्टॉक एक्सचेंज हरे निशान पर बंद हुए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में टेक्सटाइल कंपनी विशाल फ्रेब्रिक्स के शेयर 11 फीसदी चढ़ गए थे। कंपनी ने बताया कि उसने Nandan Industries के शेयरों को टेकओवर किया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 17:07 IST
Penny Stock
Penny Stock

विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Limited) के शेयर में 28 अप्रैल 2025 को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी ने नंदन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (Nandan Industries Private Limited) के 5,28,100 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जिसकी वजह से शेयर बाजार में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है।

आज दोपहर करीब 2:58 बजे विशाल फैब्रिक्स के शेयर (Vishal Fabrics Share Price) बीएसई (BSE) पर ₹28.13 पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस ₹25.86 से करीब 8.78% ज्यादा था। कंपनी के शेयर 11 फीसदी की तेजी के साथ 28.72 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। 

कितने में हुई डील?

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह शेयर ₹123 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे गए हैं, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार तय कीमत है। इस डील की कुल रकम ₹6,49,56,300 रही। यह अधिग्रहण 28 अप्रैल 2025 को पूरा हुआ है।

इस खरीद के बाद विशाल फैब्रिक्स (Vishal Fabrics) का नंदन इंडस्ट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा बढ़ गया है। अब कंपनी के पास नंदन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कुल 23.17% शेयर हो गए हैं। इससे पहले से ही नंदन इंडस्ट्रीज, विशाल फैब्रिक्स की एसोसिएट कंपनी थी।

नई डील के बाद विशाल फैब्रिक्स ने नंदन इंडस्ट्रीज के कुल 35.41% शेयर अपने पास कर लिए हैं। इससे कंपनी की पकड़ नंदन इंडस्ट्रीज में और मजबूत हो गई है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Vishal Fabrics Share Performance)

छोटे कैप टेक्सटाइल स्टॉक्स (Smallcap Textile Stocks) ने इस साल अब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। साल 2025 में अब तक शेयर 25% तक गिरा हैं। हालांकि, पिछले 12 महीनों में विशाल फैब्रिक्स के शेयर लगभग 30% चढ़े हैं। पिछले पांच ट्रेडिंग सेशनों में भी स्टॉक में करीब 3% की बढ़त दर्ज की गई है।

विशाल फैब्रिक्स के शेयर ने पिछले एक साल में ₹42.88 का 52-वीक हाई (52-week High) और ₹18.00 का 52-वीक लो (52-week Low) छुआ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
