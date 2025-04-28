Rule Change From May 2025: अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और जल्द ही मई का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की तरह मई में भी कई नियम बदल जाएंगे। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख से कई नियम बदल जाते हैं। इन बदलाव का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है।

हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि मई की पहली तारीख से कौन-से नियम बदलने वाले हैं और इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा।

ATM से विड्रॉल होगा महंगा (ATM Rule Change)

1 मई से ATM के नियमों में बदलाव होने वाला है। अब एटीएम से कैश निकालने की फ्री लिमिट खत्म होने वाली है। मई से हर एक्सट्रा ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये का चार्ज लगेगा। अप्रैल तक यह चार्ज 17 रुपये का था। वहीं अगर यूजर एटीएम में जाकर बैलेंस चेक करता है तो उसे 6 रुपये की जगह 7 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मई से एटीएम सर्विस (ATM Service) महंगी होने वाली है।

ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों बदलाव (Train Ticket Rule)

मई से ट्रेन की टिकट बुकिंग के नियम बदलने वाले हैं। नए नियमों के अनुसार वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो वह जनरल डिब्बे में सफर कर सकते हैं। इसके अलावा मई से एडवांस टिकट बुकिंग का समय भी 120 दिनों से घटकर 60 दिन हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रेलवे (Indian Railway) किराए और रिफंड चार्ज में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर किराए और रिफंड चार्ज बढ़ते हैं तो ट्रेन का सफर महंगा हो सकता है।

लागू होगी RRB Scheme (RRB Scheme)

मई में देश के 11 राज्यों में RRB Scheme लागू होगी। इस स्कीम के तहत हर राज्य के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा। इस स्कीम के लागू होने से जहां एक तरफ बैंकिंग सर्विस बेहतर होगी तो वहीं कस्टमर को ज्यादा सुविधा भी मिलेगी। मई में यह स्कीम आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में लागू होगा।

एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव (LPG Cylinder Price)

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम (LPG Cylinder Price) रिवाइज होते हैं। अब मई की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम लागू होंगे। बता दें कि अप्रैल में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइस में ₹50 की बढ़ोतरी की थी। अगर मई में भी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो इससे किचन का बजट बिगड़ सकता है।

बदल जाएंगे सेविंग अकाउंट के नियम (FD & Saving Account Rule)

मई से फिक्स्ड डिपॉजिट-एफडी (FD) और सेविंग अकाउंट (Saving Account) के इंटरेस्ट रेट बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दो बार रेपो रेट (Repo Rate) में कटौती की है। रेपो रेट में कटौती के बाद कई बैंक ने एफडी और सेविंग अकाउंट के ब्याज दर को घटाया है। माना जा रहा है कि मई में भी कई बैंक के इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है।