अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको टेलीकॉम कंपनी इंडस टावर के शेयर (Indus Towers Share) पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल, कंपनी की बोर्ड मीटिंग इस हफ्ते होने वाली है। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इन फैसलों का सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा।

आपको बता दें कि सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में इंडस टावर के शेयर (Indus Towers Share Price) 5 फीसदी तक चढ़ गए थे। अंत में शेयर 2.55 फीसदी की तेजी के साथ 407.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। आज के इंट्रा-डे में शेयर का हाई लेवल 411.40 रुपये है।

फोकस में क्यों शेयर

इंडस टावर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 30 अप्रैल 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में डिविडेंड (Indus Towers Dividend), बोनस शेयर (Indus Towers Bonus Share) और शेयर बायबैक (Indus Towers Share BuyBack) पर फैसले लिए जाएंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि इनसाइड ट्रेडिंग को रोकने के लिए 2 मई 2025 तक सभी नॉमिनेटेड व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Indus Towers Share Performance)

इंडस टावर के शेयर साल 2020 में लिस्ट हुए थे। इस शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹460.35 है और 52-वीक लो ₹292 है। कंपनी का मार्केट-कैप 1,07,676.61 करोड़ रुपये है।

BSE Analytics के मुताबिक इंडय टावर के शेयर ने बीते एक महीने में 22.61 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक ने छह महीने में 17.88 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने एक साल में 15.54 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 156.21 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

क्या कहते एक्सपर्ट?

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि इंडस टावर का चार्ट बहुत मजबूत है और यह लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह स्टॉक शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों समय में मुख्य मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी मजबूत गति को दिखाता है। हाल ही में, स्टॉक ने 387 के लेवल को पार किया और अब उसे आसानी से बनाए रख रहा है, जो इसकी मजबूती को दिखाता है। हालांकि, RSI 70 पर है, यानी यह ओवरबॉट (अत्यधिक खरीदी) स्थिति में पहुंचने वाला है। फिर भी, स्टॉक को अगले कुछ दिनों में 475 तक बढ़ने की संभावना है।

