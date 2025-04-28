scorecardresearch
निवेशकों को मिलेगा डबल गिफ्ट, बुधवार को टेलीकॉम कंपनी करेगी बड़ा एलान

Share In Focus: स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए टेलीकॉम इन्फ्रा के इंडस टावर के शेयर फोकस में है। कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 17:36 IST
Indus Tower Share

अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको टेलीकॉम कंपनी इंडस टावर के शेयर (Indus Towers Share) पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल, कंपनी की बोर्ड मीटिंग इस हफ्ते होने वाली है। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इन फैसलों का सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा। 

आपको बता दें कि सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में इंडस टावर के शेयर (Indus Towers Share Price) 5 फीसदी तक चढ़ गए थे। अंत में शेयर 2.55 फीसदी की तेजी के साथ 407.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। आज के इंट्रा-डे में शेयर का हाई लेवल 411.40 रुपये है। 

फोकस में क्यों शेयर 

इंडस टावर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 30 अप्रैल 2025 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में डिविडेंड (Indus Towers Dividend), बोनस शेयर (Indus Towers Bonus Share) और शेयर बायबैक (Indus Towers Share BuyBack) पर फैसले लिए जाएंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि इनसाइड ट्रेडिंग को रोकने के लिए 2 मई 2025 तक सभी नॉमिनेटेड व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Indus Towers Share Performance)

इंडस टावर के शेयर साल 2020 में लिस्ट हुए थे। इस शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹460.35 है और 52-वीक लो ₹292 है। कंपनी का मार्केट-कैप 1,07,676.61 करोड़ रुपये है।

BSE Analytics के मुताबिक इंडय टावर के शेयर ने बीते एक महीने में 22.61 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक ने छह महीने में 17.88 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने एक साल में 15.54 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 156.21 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

क्या कहते एक्सपर्ट?

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि इंडस टावर का चार्ट बहुत मजबूत है और यह लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह स्टॉक शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों समय में मुख्य मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी मजबूत गति को दिखाता है। हाल ही में, स्टॉक ने 387 के लेवल को पार किया और अब उसे आसानी से बनाए रख रहा है, जो इसकी मजबूती को दिखाता है। हालांकि, RSI 70 पर है, यानी यह ओवरबॉट (अत्यधिक खरीदी) स्थिति में पहुंचने वाला है। फिर भी, स्टॉक को अगले कुछ दिनों में 475 तक बढ़ने की संभावना है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
