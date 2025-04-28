IRFC Q4FY25 Results: घट गया प्रॉफिट! ₹60,000 करोड़ जुटाएगी नवरत्न रेलवे कंपनी, स्टॉक धड़ाम

IRFC Q4FY25 Results: नवरत्न रेलवे पीएसयू कंपनी Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) ने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजों का जारी कर दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपये के फंड रेजिंग की भी जानकारी दी है।

दोपहर 2:29 बजे तक शेयर 2 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं कंपनी का मार्च तिमाही का आंकड़ा कैसा रहा है और 60,000 करोड़ रुपये के फंड रेजिंग की डिटेल क्या है?

IRFC Q4FY25 Results

Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट YoY 2.1% गिरकर 1,682 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,717.3 करोड़ रुपये था।

हालांकि मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू YoY 3.8% बढ़कर 6,722.8 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की सामान तिमाही में 6,474.6 करोड़ रुपये रहा।

IRFC जुटाएगी ₹60,000 करोड़

कंपनी ने आज Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से 60,000 करोड़ रुपये तक के फंड जुटाने को मंजूरी दी है।

IRFC Share Price

दोपहर 2:29 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 2.07% या 2.66 रुपये टूटकर 126.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.02% या 2.60 रुपये गिरकर 126.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

IRFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधित टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 297 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 464 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

IRFC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मार्च 2025 और नवंबर 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 को 0.70 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 0.80 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था।