Rapido: अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी करेगी रैपिडो! ये है कंपनी का प्लान

Newsट्रेंडिंगRapido: अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी करेगी रैपिडो! ये है कंपनी का प्लान

रैपिडो शुरुआत में बड़ी रेस्तरां चेन में प्रवेश करने की योजना बना रही है और इसके लिए वह McDonald's, KFC और Pizza Hut के फ्रेंचाइजी संचालकों के साथ-साथ बातचीत कर रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 12:55 IST

Rapido Food Delivery : बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो (Rapido) जल्द ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री ले सकती है। ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक रैपिडो आने वाले हफ्तों में बेंगलुरु में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। 

WestBridge Capital द्वारा समर्थित रैपिडो शुरुआत में बड़ी रेस्तरां चेन में प्रवेश करने की योजना बना रही है और इसके लिए वह McDonald's, KFC और Pizza Hut के फ्रेंचाइजी संचालकों के साथ-साथ बातचीत कर रही है। 

ज़ोमैटो और स्विगी के अलावा देश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की TAM (total addressable market) बड़ा है। ऐसे में रैपिडो के पास इस सेगमेंट में विस्तार करने का अच्छा मौका हो सकता है। 

स्विगी और ज़ोमैटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू (AOV) 400-450 रुपये है। रैपिडो के पास शुरू में कम AOV 250 रुपये तक में तेजी से विस्तार करने की योजना है। ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक रैपिडो, रेस्तरां से प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए एक निश्चित मेंबर्शिप फीस और प्रति ऑर्डर डिलीवरी फीस लेगा, जबकि मौजूदा ऑपरेटर ज़ोमैटो और स्विगी % के हिसाब से  कमीशन लेते हैं। 

WestBridge Capital से रैपिडो ने लिया है 200 मिलियन डॉलर का निवेश

बेंगलुरु स्थित कंपनी रैपिडो ने सितंबर 2024 में WestBridge Capital के नेतृत्व में 200 मिलियन डॉलर का निवेश पूरा किया है। अब कंपनी का फोकस ग्रोथ पर है, जिसमें फूड डिलीवरी और इंश्योरेंस भी शामिल है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का ग्रौस मरचेंडाइज वैल्यू 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया।

रैपिडो के बारे में 

रैपिडो एक भारतीय राइड-हेलिंग और डिलीवरी सर्विस है, जो खासकर अपनी बाइक टैक्सियों के लिए जानी जाती है, लेकिन यह ऑटो रिक्शा और टैक्सी हेलिंग के साथ-साथ पैकेज डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सर्विस भी देती है। 

