Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: ₹4 वाले शेयर में जून 2024 से बंद है ट्रेडिंग! आज कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

Penny Stock: ₹4 वाले शेयर में जून 2024 से बंद है ट्रेडिंग! आज कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

आज एक ऐसे पेनी स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट की जानकारी दी है जिसकी ट्रेडिंग जून 2024 से बंद है। स्टॉक की आखिरी ट्रेडिंग 18 जून 2024 को हुई थी

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 14:19 IST

Penny Stock: सोमवार को शेयर बाजार में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 1:50 बजे तक सेंसेक्स 1.39% या 1100.48 अंक चढ़कर 80,313.01 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.28% या 307.45 अंक की तेजी के साथ 24,346.80 अंक पर कारोबार कर रहा था। 

इस तेजी के बीच आज एक ऐसे पेनी स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट की जानकारी दी है जिसकी ट्रेडिंग जून 2024 से बंद है। स्टॉक की आखिरी ट्रेडिंग 18 जून 2024 को हुई थी और उस वक्त स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा था और शेयर अपने 52 Week High पर पहुंच गया था।

आज इस स्मॉल कैप कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में स्टॉक स्प्लिट की जानकारी दी है जिसके बाद ये पेनी स्टॉक और 10 गुना सस्ता हो जाएगा। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Mrugesh Trading Ltd.

Mrugesh Trading Share Price

बीएसई के डेटा के मुताबिक 18 जून 2024 स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट लगा है और शेयर बीएसई पर अपर सर्किट के साथ 0.22 रुपये चढ़कर 4.63 रुपये पर है।

Mrugesh Trading Stock Split

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

Mrugesh Trading Stock Split Record Date

कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए शुक्रवार 16 मई 2025 का दिन तय किया है। 

Mrugesh Trading के बारे में 

मृगेश ट्रेडिंग लिमिटेड की स्थापना 7 दिसंबर 1984 को हुई थी। कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग और कमीशन आय के कारोबार में शामिल है। 

कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट?

अगर किसी कंपनी को ये लगे की उसके 1 इक्विटी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है तो इस स्थित में कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है ताकी शेयर की कीमत कम हो और निवेशक इसकी ओर अधिक आकृषित हों और बाजार में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़े। स्टॉक स्प्लिट के होने से निवेशकों के निवेशित रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 28, 2025