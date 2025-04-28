scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगपाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और एक्शन, बैन कर दिया कई Youtube चैनल

पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और एक्शन, बैन कर दिया कई Youtube चैनल

Pakistani YouTube Channels Blocked: भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारत में पाकिस्तान के 16 यू-ट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 13:31 IST
Goverment Blocks 16 Pakistan You Tube Channel
Goverment Blocks 16 Pakistan You Tube Channel

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। भारत ने सिंधू-संधि को स्थगित कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। अब भारत सरकार ने एक और एक्शन लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यू-ट्यूब चैनल को बैन (Pakistani YouTube Channels Blocked) कर दिया है। 

advertisement

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार गृह मंत्रालय के सिफारिशों पर सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल, यह पाकिस्तानी चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ बयान के साथ भ्रामक झूठ भी बोल रहे थे। इस तरह के गलत सूचना को प्रसारण पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज जैसे टोटल 16 चैन्लस को बैन किया है। 

पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए ये फैसले 

पहलगाम में हुए आतंकवादी अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन लिए गए हैं-

(1) पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में भारत ने  सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया। 

(2) सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। सरकार ने सार्क के तहत जारी किए गए सभी वीजा छूट को रद कर दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी नागरिक को तुरंत वापस जाना होगा। 

 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 28, 2025