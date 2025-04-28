जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। भारत ने सिंधू-संधि को स्थगित कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। अब भारत सरकार ने एक और एक्शन लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यू-ट्यूब चैनल को बैन (Pakistani YouTube Channels Blocked) कर दिया है।

On the recommendations of the Ministry of Home Affairs, the Government of India has banned the 16 Pakistani YouTube channels including Dawn News, Samaa TV, Ary News, Geo News for disseminating provocative and communally sensitive content, false and misleading narratives and… pic.twitter.com/AusR1fCkvN — ANI (@ANI) April 28, 2025

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार गृह मंत्रालय के सिफारिशों पर सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल, यह पाकिस्तानी चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ बयान के साथ भ्रामक झूठ भी बोल रहे थे। इस तरह के गलत सूचना को प्रसारण पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज जैसे टोटल 16 चैन्लस को बैन किया है।

पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए ये फैसले

पहलगाम में हुए आतंकवादी अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन लिए गए हैं-

(1) पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया।

(2) सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। सरकार ने सार्क के तहत जारी किए गए सभी वीजा छूट को रद कर दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी नागरिक को तुरंत वापस जाना होगा।