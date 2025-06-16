Multibagger Stock: 1 महीने में 100% रिटर्न देने वाला बजाज ग्रुप का शेयर बना मल्टीबैगर, निवेशक हुए गदगद

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: 1 महीने में 100% रिटर्न देने वाला बजाज ग्रुप का शेयर बना मल्टीबैगर, निवेशक हुए गदगद

Multibagger Stock: बजाज ग्रुप (Bajaj Group) की कंपनी Indef Manufacturing ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी ने शानदार रिटर्न के साथ डिविडेंड का एलान किया है।

Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 17:29 IST
शेयर बाजार में ऐसे कुछ ही मौके आते हैं जब कोई स्टॉक सिर्फ कुछ कारोबारी दिनों में निवेशकों को दोगुना रिटर्न दे देता है। बजाज ग्रुप (Bajaj Group) की कंपनी Indef Manufacturing ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस कंपनी के शेयरों ने महज एक महीने में 100 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

4 जून 2025 को Indef Manufacturing का शेयर 239.70 रुपये के भाव पर था। इसके बाद इसने लगातार तेजी दिखाई और सोमवार को यह 480.10 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर (52-week high) है। इससे पहले 9 मई को यह स्टॉक अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर 202.05 रुपये पर था।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (Indef Manufacturing Dividend)

तेज उछाल के बीच कंपनी ने निवेशकों को एक और खुशखबरी दी है। Indef Manufacturing ने ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड देने की एलान किया  है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 5 अगस्त 2025 तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

क्या करती है कंपनी? 

Indef Manufacturing बजाज ग्रुप की एक कंपनी है। यह कंपनी होस्टिंग और मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन्स में काम करती है। कंपनी को 60 साल का लंबा अनुभव है। इस कंपनी का नाम पहले "बजाज इंडेफ" था। इसके शेयर बाजार में लिस्टिंग हाल ही में 26 फरवरी 2025 को BSE और NSE पर हुई थी। यह लिस्टिंग कंपनी के डिमर्जर के बाद हुई, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश के बाद मंजूरी मिली थी।

क्या है शेयरहोल्डिंग का पैटर्न (Indef Manufacturing Share Holding Pattern)

Trendlyne के आंकड़ों के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.60% है, जो बताता है कि कंपनी के फाउंडर्स इसमें मजबूत विश्वास रखते हैं। इसके अलावा एफआईआई (FII) के पास 1.6% और पब्लिक के पास 28.80% हिस्सेदारी है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹1449.28 करोड़ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
