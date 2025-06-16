Multibagger Stock: 1 महीने में 100% रिटर्न देने वाला बजाज ग्रुप का शेयर बना मल्टीबैगर, निवेशक हुए गदगद

शेयर बाजार में ऐसे कुछ ही मौके आते हैं जब कोई स्टॉक सिर्फ कुछ कारोबारी दिनों में निवेशकों को दोगुना रिटर्न दे देता है। बजाज ग्रुप (Bajaj Group) की कंपनी Indef Manufacturing ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस कंपनी के शेयरों ने महज एक महीने में 100 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

4 जून 2025 को Indef Manufacturing का शेयर 239.70 रुपये के भाव पर था। इसके बाद इसने लगातार तेजी दिखाई और सोमवार को यह 480.10 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर (52-week high) है। इससे पहले 9 मई को यह स्टॉक अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर 202.05 रुपये पर था।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (Indef Manufacturing Dividend)

तेज उछाल के बीच कंपनी ने निवेशकों को एक और खुशखबरी दी है। Indef Manufacturing ने ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड देने की एलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 5 अगस्त 2025 तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

क्या करती है कंपनी?

Indef Manufacturing बजाज ग्रुप की एक कंपनी है। यह कंपनी होस्टिंग और मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन्स में काम करती है। कंपनी को 60 साल का लंबा अनुभव है। इस कंपनी का नाम पहले "बजाज इंडेफ" था। इसके शेयर बाजार में लिस्टिंग हाल ही में 26 फरवरी 2025 को BSE और NSE पर हुई थी। यह लिस्टिंग कंपनी के डिमर्जर के बाद हुई, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश के बाद मंजूरी मिली थी।

क्या है शेयरहोल्डिंग का पैटर्न (Indef Manufacturing Share Holding Pattern)

Trendlyne के आंकड़ों के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.60% है, जो बताता है कि कंपनी के फाउंडर्स इसमें मजबूत विश्वास रखते हैं। इसके अलावा एफआईआई (FII) के पास 1.6% और पब्लिक के पास 28.80% हिस्सेदारी है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹1449.28 करोड़ है।