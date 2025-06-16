सिर्फ ₹1 में मिलेगा IFL Enterprises का शेयर, इस दिन से खुलेगा राइट्स इश्यू

शेयर बाजार में कम कीमत पर निवेश का अच्छा मौका तलाश रहे निवेशकों के लिए IFL Enterprises Ltd. एक बड़ा ऑफर लेकर आ रही है। कंपनी 19 जून 2025 से राइट्स इश्यू (Rights Issue) शुरू कर रही है। इसमें निवेशक सिर्फ ₹1 में नए शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी इस इश्यू से ₹49.14 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।

क्या है राइट्स इश्यू? (What is Rights Issue?)

राइट्स इश्यू का मतलब है कि कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का अवसर देती है। IFL Enterprises ने इस इश्यू में शेयर की कीमत सिर्फ ₹1 तय की है, जो आम निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक है।

कौन ले सकता है हिस्सा?

जिन निवेशकों के पास 13 जून 2025 तक IFL Enterprises के शेयर थे, वही इस राइट्स इश्यू में हिस्सा लेने के पात्र हैं। यह पात्रता रिकॉर्ड डेट (Record Date) के आधार पर तय होती है। इन्हें राइट्स एंटाइटलमेंट (Rights Entitlement - RE) कहा जाता है।

शेयर मिलने का अनुपात

IFL ने राइट्स इश्यू में 60:91 का रेश्यो तय किया है। इसका मतलब है कि जिनके पास 91 शेयर हैं, उन्हें 60 नए शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। यह अधिकार डीमैट खाते में RE के रूप में मिलेगा, जिसे 24 जून 2025 तक बेचा भी जा सकता है।

आपको बता दें कि राइट्स इश्यू 19 जून 2025 को खुलेगा और 30 जून 2025 को बंद हो जाएगा। इस राइट इश्यू का राइट्स एंटाइटलमेंट बेचने की आखिरी डेट 24 जून 2025 है। राइट इश्यू का रिकॉर्ड डेट (Record Date) 13 जून 2025 तय किया गया था।

कैसा है कंपनी का कारोबार

IFL Enterprises एग्री-प्रोडक्ट्स के आयात, निर्यात और ट्रेडिंग का काम करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का टर्नओवर ₹120.60 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह सिर्फ ₹8.24 करोड़ था। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹84 लाख से बढ़कर ₹2.99 करोड़ हो गया। मार्च तिमाही (Q4 FY25) में कंपनी ने ₹72.13 करोड़ की आमदनी पर ₹3.04 करोड़ का मुनाफा कमाया।