scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसिर्फ ₹1 में मिलेगा IFL Enterprises का शेयर, इस दिन से खुलेगा राइट्स इश्यू

सिर्फ ₹1 में मिलेगा IFL Enterprises का शेयर, इस दिन से खुलेगा राइट्स इश्यू

Penny Stock: IFL Enterprises Ltd. एक बड़ा ऑफर लेकर आ रही है। कंपनी 19 जून 2025 से राइट्स इश्यू (Rights Issue) शुरू कर रही है। आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 15:31 IST
share
share

शेयर बाजार में कम कीमत पर निवेश का अच्छा मौका तलाश रहे निवेशकों के लिए IFL Enterprises Ltd. एक बड़ा ऑफर लेकर आ रही है। कंपनी 19 जून 2025 से राइट्स इश्यू (Rights Issue) शुरू कर रही है। इसमें निवेशक सिर्फ ₹1 में नए शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी इस इश्यू से ₹49.14 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है राइट्स इश्यू? (What is Rights Issue?)

राइट्स इश्यू का मतलब है कि कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का अवसर देती है। IFL Enterprises ने इस इश्यू में शेयर की कीमत सिर्फ ₹1 तय की है, जो आम निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक है।

कौन ले सकता है हिस्सा?

जिन निवेशकों के पास 13 जून 2025 तक IFL Enterprises के शेयर थे, वही इस राइट्स इश्यू में हिस्सा लेने के पात्र हैं। यह पात्रता रिकॉर्ड डेट (Record Date) के आधार पर तय होती है। इन्हें राइट्स एंटाइटलमेंट (Rights Entitlement - RE) कहा जाता है।

शेयर मिलने का अनुपात

IFL ने राइट्स इश्यू में 60:91 का रेश्यो तय किया है। इसका मतलब है कि जिनके पास 91 शेयर हैं, उन्हें 60 नए शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। यह अधिकार डीमैट खाते में RE के रूप में मिलेगा, जिसे 24 जून 2025 तक बेचा भी जा सकता है।

आपको बता दें कि राइट्स इश्यू 19 जून 2025 को खुलेगा और 30 जून 2025 को बंद हो जाएगा। इस राइट इश्यू का राइट्स एंटाइटलमेंट बेचने की आखिरी डेट 24 जून 2025 है।  राइट इश्यू का रिकॉर्ड डेट (Record Date) 13 जून 2025 तय किया गया था। 

कैसा है कंपनी का कारोबार

IFL Enterprises एग्री-प्रोडक्ट्स के आयात, निर्यात और ट्रेडिंग का काम करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का टर्नओवर ₹120.60 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह सिर्फ ₹8.24 करोड़ था। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹84 लाख से बढ़कर ₹2.99 करोड़ हो गया। मार्च तिमाही (Q4 FY25) में कंपनी ने ₹72.13 करोड़ की आमदनी पर ₹3.04 करोड़ का मुनाफा कमाया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 16, 2025