मुंबई में भारी बारिश का कहर! एयर ट्रैफिक प्रभावित - इंडिगो और स्पाइसजेट ने जारी किया ट्रैवल एडवाइजरी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि भारी बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रह सकता है।
Mumbai Rain Alert: मुंबई में सोमवार सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो गया है और लोकल ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रुकी हुई हैं। एयर ट्रैफिक पर भी इसका असर साफ दिखा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि भारी बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रह सकता है।
इस स्थिति को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) से परिचालन करने वाली प्रमुख एयरलाइनों - इंडिगो और स्पाइसजेट - ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दोनों एयरलाइनों ने संभावित फ्लाइट विलंब की चेतावनी दी है और यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट के लिए अधिक समय लेकर चलें क्योंकि बारिश के कारण ग्राउंड ट्रैफिक धीमा है।
इंडिगो ने बयान में कहा, “भारी बारिश के कारण दृश्यता और जलभराव प्रभावित हैं। यात्री अपनी उड़ानों की स्थिति जांचें और सामान प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय रखें।”
वहीं, स्पाइसजेट ने स्पष्ट किया कि “मुंबई मौसम के कारण सभी उड़ानों के प्रस्थान, आगमन और उनसे जुड़ी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कृपया अपनी उड़ान की स्थिति नियमित रूप से जांचें।”
यात्रियों के लिए सलाह
-
एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर देख लें।
-
ट्रैफिक धीमा होने के कारण यात्रा के लिए अधिक समय रखें।
-
बारिश और यातायात संबंधी अलर्ट्स पर ध्यान दें।
-
जरूरी न हो तो भारी बारिश के समय यात्रा से बचें।