NBFC Stock: 28 अप्रैल 2025 (सोमवार) को शेयर बाजार में रौनक है। बाजार के दोनों सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी 1 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेत और कंपनियों के शामदार तिमाही नतीजों ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद किया है।

advertisement

बाजार में जारी इस तेजी के बीच कई छोटे शेयर (Penny Stock) चर्चा में बने हुए है। इनमें से NBFC Stock Standard Capital Markets भी शामिल है। इस स्टॉक का प्राइस 1 रुपये से कम है। हैरान करने वाली बात है कि इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

फोकस में क्यों स्टॉक

स्टैंडर्ड कैपिटल ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि फंड जुटाने के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 30 अप्रैल 2025 (बुधवार) को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग को मुख्य उद्देश्य फंड जुटाना है। इसके अलावा बिजनेस और कंपनी के ग्रोथ से जुड़े कई चीजों के लिए मंजूरी भी ली जाएगी। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाले बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को मंजूरी मिल जाएगी।

शेयर की परफॉर्मेंस

स्टैंडर्ड कैपिटल भले ही छोटा शेयर है पर इसने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। आज इस शेयर की कीमत 0.48 रुपये है। बीएसई की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार स्टॉक का 52-वीक लो रेंज ₹0.46 था, जो कि 9 अप्रैल 2025 को टच हुआ था। वहीं, स्टॉक का 52-वीक हाई ₹2.07 है जो पिछले साल 24 अप्रैल 2024 को टच हुआ था। कंपनी का मार्केट-कैप 83.04 करोड़ रुपये है।

स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करे तो शेयर ने पिछले एक साल में 75.76 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, तीन साल में शेयर ने 500 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में स्टॉक ने 1100.00 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 तक पब्लिक के पास 86.20 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, प्रमोटर के पास 13.80 फीसदी हिस्सेदारी थी।