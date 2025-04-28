scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIndia-Pak के बीच बढ़ा तनाव, लेकिन डिफेंस स्टॉक में आया उछाल; 8% से ज्यादा चढ़े शेयर

India-Pak के बीच बढ़ा तनाव, लेकिन डिफेंस स्टॉक में आया उछाल; 8% से ज्यादा चढ़े शेयर

Share Market Today: आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिला है। यह तेजी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण आया है। आज डिफेंस स्टॉक 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 12:55 IST
Defence Stocks
Defence Stocks

Defence Stocks: जम्मू & कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान ने कई फैसले लिए हैं, जिससे कई लोगों को युद्ध की आशंका हो रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच शेयर बाजार में डिफेंस स्टॉक (Defence Stock) में अच्छी बढ़त आई है।

advertisement

सोमवार के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी 1 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वैश्विक बाजार से मिल रहे अच्छे संकेत और उम्मीद से अच्छे तिमाही नतीजे के कारण है। आज के ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस स्टॉक में 5 से 8 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। Garden Reach Shipbuilders, Data Patterns, Cochin Shipyard, Mazagon Dock, HAL के साथ बाकी डिफेंस शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ गई है।  

चढ़ गए डिफेंस शेयर

आज निफ्टी 500 इंडेक्स के Data Patterns के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े हैं। इसके स्टॉक्स 9 फीसदी की तेजी के साथ 2,255 रुपये के भाव पर पहुंच गए हैं। वहीं, Garden Reach Shipbuilders के शेयर भी 9 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ₹1,769 प्रति शेयर पर पहुंच गए। 

Cochin Shipyard के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 1,510.20 रुपये प्रति शेयर के आस-पास हैं। Bharat Dyanmics भी करीब 6.50 फीसदी की बढ़त के साथ ₹1,504.50 प्रति शेयर पर आ गया है। HAL स्टॉक में 5.70 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। Mazagon Dock भी 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 

डिफेंस स्टॉक का ट्रिगर प्वाइंट

रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों का औपचारिक एलान होने वाला है। इस पूरे डील की कीमत ₹63,000 करोड़ है। डील पर साइन होने के बाद विमान की डिलीवरी करीब साढ़े तीन साल बाद शुरू हो जाएगी और साढ़े छह साल बाद सभी राफेल विमान डिलीवर हो जाएंगे। 
 
पीएम मोदी की बड़ी बैठक

आज सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) से मुलाकात की है। बता दें कि पहलगान हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक को देश छोड़ने के लिए कहा और वाघा बॉर्डर की गतिविधियों को भी रोक दिया। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 28, 2025