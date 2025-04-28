UltraTech Cement Q4 FY25 Results: मार्च तिमाही में 10% बढ़ा प्रॉफिट! हर शेयर पर 775% का मिलेगा बंपर डिविडेंड

UltraTech Cement Q4 Results: आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी UltraTech Cement ने आज जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए शेयरधारकों के लिए 775% के तगड़े डिविडेंड की घोषणा की है।

Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट YoY 9.92% बढ़कर 2,482 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की सामान अवधि में 2,258 करोड़ रुपये था। सीमेंट कंपनी का नेट सेल मार्च तिमाही में 22,788 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 20,069 करोड़ रुपये था।

कंपनी की ओर से किए जा रहे क्षमता विस्तार के हिस्से के रूप में, अल्ट्राटेक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान देश के कई स्थानों पर 17.40 MTPA क्षमता चालू की। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला बल्क टर्मिनल भी स्थापित किया, जिसकी सीमेंट की क्षमता 1.8 MTPA है।

कंसोलिडेटेड बेसिस पर अल्ट्राटेक की घरेलू ग्रे सीमेंट क्षमता बढ़कर 183.36 MTPA हो गई है। 5.4 MTPA की विदेशी क्षमता के साथ, कंपनी की ग्लोबल क्षमता 188.76 MTPA है।

UltraTech Cement Dividend

कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए 775% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 77.50 रुपये का डिविडेंड देगी।

UltraTech Cement Dividend Record Date

कंपनी ने अभी तक तय डिविडेडं के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

UltraTech Cement Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 70 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 38 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 38 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2021 में 37 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2020 में 13 रुपये का डिविडेंड दिया था।

UltraTech Cement Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.05% या 127.95 रुपये टूटकर 12108.25 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.89% या 109 रुपये गिरकर 12,128 रुपये पर बंद हुआ।

