सस्ते में मिलेगा Vivo T4 5G; Flipkart पर शुरू हो गई सेल

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज दोपहर 12 बजे से Vivo के न्यू लॉन्चड स्मार्टफोन Vivo T4 5G की सेल शुरू हो गई है। Vivo T4 5G की सेल फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर शुरू हुई है। आपको बता दें कि Vivo T4 5G इस अप्रैल में लॉन्च हुआ था। इस स्मार्टफोन के फीचर्स काफी शानदार है और यह बजट-फ्रेंडली भी है।

Vivo T4 5G के शानदार स्पेसिफिकेशन्स (Vivo T4 5G Specification)

इस स्मार्टफोन में फुल एचडी+ एमोलेड क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट है। डिस्पले को प्रोटेक्ट करने के लिए Schott Shield Glass दिया गया है। वहीं, धूल और पानी से बचाने के लिए ड्रॉप रसिस्टेंट प्रोटेक्टिव फिल्म भी लगा है। Vivo T4 5G काफी स्लिम वाला स्मार्टफोन है। इस फोन की मोटाई 0.789cm है और वजन सिर्फ 199 ग्राम है।

Vivo T4 5G के धांसू फीचर्स (Vivo T4 5G Features)

Vivo T4 5G में 7300mAh की बैटरी है। कंपनी क्लेम करती हैं कि फोन में 8.5 घंटे का वीडियो प्लेबैक है। यहां तक कि फोन को दो दिन तक चार्ज करने की जररूत नहीं होगी। Vivo T4 5G को लेकर सोशल मीडिया X पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भगवान का ज्ञान भी खत्म नहीं होता और Vivo T4 5G की बैटरी भी कभी खत्म नहीं होती है।

Boss ka gyaan bhi khatam nahi hota, aur Vivo T4 ka battery bhi. 🤯#FlipkartThrivesInChaosWithVivo pic.twitter.com/F0yXjptNCp — Sandeep kishore 🇮🇳 (@sandeepkishore_) April 28, 2025

वहीं, फोन के कैमरा की बात करें तो इसमें बैक पैनल में सेंसेर के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा है। फ्रंट कैमरा 32MP कैमरा है।

Vivo T4 5G की कीमत (Vivo T4 5G Price)

Vivo T4 5G तीन वेरिएंट में आता है। 8GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट का प्राइस ₹21,999 है। वहीं, 8GB रैम और 256GB वाले वेरिएंट की कीमत ₹23,999 है। इसके अलावा 12GB रैम तथा 256GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है।