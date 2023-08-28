RIL 2026 तक लगाएगा बैटरी गीगा फैक्ट्री : Mukesh Ambani

Reliance Industries Limited के अध्यक्ष Mukesh Ambani ने समूह की एजीएम में कहा कि उनकी प्राथमिकता 2026 तक अपनी बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करना है। अंबानी ने कहा, "हमारी योजना 2026 तक अपनी बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की है।

अंबानी ने कहा, "हम जामनगर में अपने धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता पूरी तरह से एकीकृत, एंड-टू-एंड सौर पीवी विनिर्माण सिस्टम डेवलेप करना है। मुकेश अंबानी ने सोमवार को कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बढ़ते साम्राज्य में सबसे नया जुड़ाव है, जिसकी शुरुआत में दुनिया के सबसे अधिक पूंजी वाले वित्तीय सेवा प्लेटफार्मों में से एक बनाने के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगाई गई है। उन्होंने कहा, ''जेएफएस उत्पाद न केवल मौजूदा उद्योग मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, बल्कि ब्लॉकचेन-आधारित प्लेटफॉर्म और सीबीडीसी जैसी अग्रणी सुविधाओं का भी पता लगाएंगे।