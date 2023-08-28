scorecardresearch
Brightcom की टॉप लीडरशिप में बदलाव, कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

कुछ दिन पहले ही पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा समेत कंपनियों के 23 लोगों को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर बेचने पर रोक लगा दी गई थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2023 12:31 IST
Brightcom की टॉप लीडरशिप में बदलाव

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Brightcom को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आई है। कुछ दिन पहले ही ब्राइटकॉम ग्रुप पर SEBI ने डंडा चलाया था। जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। ब्राइटकॉम के मैनेजमेंट ने अपने टॉप लीडरशिप में बदलाव किया है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। जिसका कंपनी और स्टॉक पर बड़े लेवल पर देखने को मिलने वाला है। क्या है मामला, आइये जानते हैं? 

ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया है। सेबी की कार्रवाई के बाद कंपनी ने ये बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी भेजी है। उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप के एमडी और चेयरमैन Suresh Kumar Reddy और उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर Narayana Raju का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी की ओर से बोर्ड के नए CEO और CFO की तलाश शुरू करने को भी हरी इंडी मिल गई है। कंपनी की ओर से लीडरशिप में इस बदलाव पर निगरानी के लिए ट्रांजिशन लीडरशिप का प्रस्ताव भी रखा है। 

कुछ दिन पहले ही ब्राइटकॉम ग्रुप पर SEBI ने डंडा चलाया था

कुछ दिन पहले ही सेबी ने कहा था कि इस बात की आशंका है कि रेड्डी और राजू को उनके पद पर बने रहने की अनुमति दी गई, तो वे रिकॉर्ड में और अधिक हेराफेरी और फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। साथ ही सेबी को गुमराह करके इस मामले की सच्चाई उजागर करने और सेबी की जांच को पटरी से उतारने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक की चाल को देखें तो पिछले 5 दिनों में ये शेयर करीब 19% से ज्यादा टूट चुका है। वहीं एक महीने की बात करें तो 17% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा समेत कंपनियों के 23 लोगों को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर बेचने पर रोक लगा दी गई थी।

Aug 28, 2023