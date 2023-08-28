वेदांता ने सरकार के खिलाफ जीता केस, स्टॉक्स पर होगी नज़र

अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर सरकार के खिलाफ केस जीत लिया है। ये केस राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर 9,545 करोड़ रुपए के कुछ निश्चित खर्च से जुड़े ऊंचे भुगतान को लेकर था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस फैसले के बारे में जानकारी दी. कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया कि ट्रिब्युनल की ओर से पेट्रोलियम मुनाफे को लेकर कंपनी की चुनौती को सही ठहराया गया है।

advertisement

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को 23 अगस्त, 2023 को एक मध्यस्थता जीत मिली है। .. कंपनी को अगर हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) ऑडिट अपवादों के कारण अतिरिक्त पेट्रोलियम लाभ होता है, तो इसमें उसे सरकार के साथ लाभ साझा करने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, वेदांत ने मध्यस्थता पुरस्कार का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। इस साल अब तक स्टॉक में 23 फीसदी की गिरावट आई है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार, स्टॉक का औसत लक्ष्य मूल्य 303 रुपये है, जो आगे 30 फीसदी तेजी की संभावना दर्शाता है। शुक्रवार को बीएसई पर वेदांता के शेयर 233.35 रुपये पर बंद हुए

हालाँकि, वेदांत ने मध्यस्थता पुरस्कार का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि कंपनी पुरस्कार की विस्तार से समीक्षा करने और इसके वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। पिछले महीने जारी अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में खनन प्रमुख ने यह संख्या 9,545 करोड़ रुपये बताई थी।