ल्यूपिन को जेनेरिक दवा के लिए USFDA की मिली मंजूरी

कंपनी ने कहा कि उसे 267 मिलीग्राम और 801 मिलीग्राम की क्षमता में पिरफेनिडोन टैबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से मंजूरी मिल गई है। कंपनी का उत्पाद ला रोश इंक के एस्ब्रिएट टैबलेट का सामान्य समकक्ष है। पिरफेनिडोन का उपयोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के इलाज के लिए किया जाता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2023 09:13 IST
ल्यूपिन के शेयर आज फोकस में हैं क्योंकि फार्मा कंपनी ने कहा है कि उसे फेफड़ों की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक जेनेरिक दवाई को अमेरिकी बाजार में बेचने के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को बीएसई पर ल्यूपिन के शेयर 1088.60 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 1.02% गिरकर 1077.55 रुपये पर आ गए थे।

कंपनी ने कहा कि उसे 267 मिलीग्राम और 801 मिलीग्राम की क्षमता में पिरफेनिडोन टैबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से मंजूरी मिल गई है। कंपनी का उत्पाद ला रोश इंक के एस्ब्रिएट टैबलेट का सामान्य समकक्ष है। पिरफेनिडोन का उपयोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। IQVIA MAT डेटा के अनुसार, पिरफेनिडोन टैबलेट की अमेरिका में वार्षिक बिक्री 218 मिलियन डॉलर होने का अनुमान था।

ल्यूपिन एक फार्मास्युटिकल कंपनी है जो विश्व स्तर पर ब्रांडेड और जेनेरिक फॉर्मूलेशन, जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन, विकास और विपणन करती है।

