Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सोमवार को लुढ़का सोने और चांदी का भाव - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: सोमवार को लुढ़का सोने और चांदी का भाव - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 8, 2025 12:51 IST
Gold-Silver

Gold Silver Rates Today : कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी दोनों की रिटेल कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम ₹90 गिरा है तो वहीं दिल्ली में प्रति किलोग्राम चांदी का भाव ₹1,000 कम हुआ है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:45 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.12% या 129 रुपये गिरकर 107599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.16% या 203 रुपये की तेजी के साथ 124900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10731 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9830 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,770 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
