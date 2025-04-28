सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power System) के शेयर आज फोकस में रहे। कंपनी ने अपनी नई सब्सिडियरी का एलान किया। इस एलान से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक में अच्छा उछाल देखा गया।

आज सुबह सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर (Servotech Renewable Power) का शेयर लाल निशान पर ₹122.20 के स्तर से खुला था, जबकि पिछला बंद भाव ₹124.04 था। लेकिन जल्दी ही इसने रिकवरी की और हरे निशान में आ गया।

स्टॉक ने इंट्राडे में ₹126.21 का हाई भी बनाया। आज शेयर के डिलीवरी वॉल्यूम में भी उछाल देखने को मिला। पिछले 5 दिन की औसत डिलीवरी वॉल्यूम के मुकाबले लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कंपनी के शेयर 5.61 फीसदी की बढ़त के साथ 131 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

नई सब्सिडियरी का किया एलान

कंपनी ने बताया कि उसने सर्वोटेक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Servotech Sports and Entertainment Pvt Ltd) नाम से एक नई सब्सिडियरी बनाई है। यह नई कंपनी खेलों और मनोरंजन से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देगी, जिसमें टीमें, खिलाड़ी, फ्रेंचाइज़ी, लीग्स आदि का संचालन शामिल रहेगा। यह सब्सिडियरी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के तौर पर बनाई गई है जो मूल कंपनी के अंतर्गत काम करेगी।

आपको बता दें कि सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) मुख्य रूप से सोलर एनर्जी सॉल्यूशन्स, ईवी चार्जर (EV Charger Manufacturing), सोलर प्रोडक्ट्स और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सॉल्यूशन्स बनाने का काम करती है।

हाल ही में कंपनी को वॉल्टेयर डिवीजन, ईस्ट कोस्ट रेलवे, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से एक बड़ा ऑर्डर मिला था। यह प्रोजेक्ट 4.1 मेगावाट के ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन (On-Grid Rooftop Solar Project) का है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू ₹15.8 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग जैसे काम शामिल हैं।

शेयर परफॉर्मेंस और मार्केट कैप

अगर शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर (Servotech Renewable Power Share) ने इस साल (YTD Basis) अब तक करीब 24% की गिरावट दिखाई है। हालांकि, पिछले एक साल में इसने 44% का शानदार रिटर्न दिया है। तीन साल में शेयर ने 1433 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में स्टॉक ने 15967% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का मार्केट कैप ₹2765 करोड़ है।