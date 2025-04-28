Top Performing Mutual Fund: अगर आप भी एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम की तलाश कर रहे हैं जिसने 1 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1 साल की अवधि में अपने बेंचमार्क से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है।

यह म्यूचुअल फंड स्कीम Motilal Oswal Mutual Fund की ओर से पेश कि गई है जिसने आज 11 साल पूरे किए हैं। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Motilal Oswal Flexi Cap Fund.

Motilal Oswal Flexi Cap Fund की शुरुआत आज ही दिन यानी 28 अप्रैल 2014 में हुई थी। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सीकैप फंड एक इक्विटी - फ्लेक्सी कैप फंड है। 25 अप्रैल 2025 तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 63.087 रुपये है।

इस स्कीम का मकसद विभिन्न क्षेत्रों और मार्केट कैप स्तरों पर इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करके लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है।

Motilal Oswal Flexi Cap Fund Return

1 साल की अवधि में इस फंड ने निवेशकों को 19.47% का CAGR रिटर्न दिया है जो इसके बेंचमार्क, Nifty 500 TRI और Nifty 50 TRI से 3 गुना से भी ज्यादा है। पिछले एक साल में Nifty 500 TRI ने 6.37% और Nifty 50 TRI ने 6.65 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 11947.40 रुपये का कॉर्पस होता।

तीन साल में अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सीकैप फंड ने 21.97% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने तीन साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 18146 रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 5 साल में इस स्कीम ने 25.06% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 30590.70 रुपये का कॉर्पस होता।

अगर शुरुआत से देखें तो इस फंड ने 18.35% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 63065.50 रुपये का कॉर्पस होता।