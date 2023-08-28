scorecardresearch
Insurance Sector में भी उतरेगी Reliance, क्या है Mukesh Ambani का मेगा प्लैन?

अंबानी ने कहा कि रिलायंस के प्रत्येक शेयरधारक को 1:1 के आधार पर जेएफएस के शेयर मिले हैं, जो इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए "मिनी बोनस" के समान बनाता है। जेएफएस का जन्म भारत में भारत की चमकदार विकास कहानी की प्रतिकृति में तेजी लाने के लिए हुआ है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2023 16:46 IST
Insurance Sector में भी उतरेगी Reliance

RIL के अध्यक्ष Mukesh Ambani ने सोमवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में कहा कि जेएफएस जीवन और स्वास्थ्य के साथ-साथ सामान्य बीमा क्षेत्र में भी प्रवेश करने के लिए तैयार है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने जेएफएस को 1,20,000 करोड़ रुपये की कुल लिक्विडिटी उपलब्ध कराई है। अंबानी ने यह भी कहा कि रिलायंस के प्रत्येक शेयरधारक को 1:1 के आधार पर जेएफएस के शेयर मिले हैं, जो इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए "मिनी बोनस" के समान बनाता है।

Also Read: RIL 2026 तक लगाएगा बैटरी गीगा फैक्ट्री : Mukesh Ambani

जेएफएस का जन्म भारत में भारत की चमकदार विकास कहानी की प्रतिकृति में तेजी लाने के लिए हुआ है। जेएफएस डिजिटल अपनाने को भी आगे बढ़ाएगा और इसके उत्पाद ब्लॉकचेन-आधारित प्लेटफॉर्म और सीबीडीसी जैसी अग्रणी सुविधाओं का पता लगाएंगे।

अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने जेएफएस को 1,20,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी उपलब्ध कराई

abhishek singh1
Aug 28, 2023