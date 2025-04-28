scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPharma Stock ने पकड़ी रफ्तार, MOU साइन के बाद 5 फीसदी चढ़ा शेयर

Pharma Stock ने पकड़ी रफ्तार, MOU साइन के बाद 5 फीसदी चढ़ा शेयर

आज के ट्रेडिंग सेशन में फार्मा कंपनी Sigachi Industries के शेयर फोकस में थे। कंपनी ने हाल ही में MOU साइन किया है। इस खबर के बाद स्टॉक 5 फीसदी चढ़ गया।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 17:54 IST
Sigachi Industries

फार्मा सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Sigachi Industries ने एक बड़ी डील साइन की है। सोमवार, 28 अप्रैल को कंपनी ने जानकारी दी कि उसकी सब्सिडियरी Sigachi MENA FZCO ने Respilon Group के साथ एक MoU किया है। इस समझौते का मकसद नैनोफाइबर बेस्ड ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी (Nanofiber-based Drug Delivery Technology) को बढ़ावा देना है।

advertisement

Sigachi Industries के शेयर (Sigachi Industries Share Price) ने MoU की खबर के बाद जोरदार रफ्तार पकड़ी। आज कंपनी के शेयर ने ₹41.80 के लो से उछलकर ₹43.93 का हाई छू लिया। यानी, एक दिन में 5.09% का उछाल आया। अंत में कंपनी के शेयर ₹43.50 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। 

इलाज का तरीका बदलेगी नई तकनीक

कंपनी ने बताया कि वह Respilon के पेटेंटेड नैनोफाइबर टेक्नोलॉजी (Patented Nanofiber Technology) का इस्तेमाल करके एक नया नॉन-इनवेसिव (Non-invasive) और प्रिसिजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम (Precision Drug Delivery System) तैयार करेगी। इसका मतलब है कि मरीजों को इलाज के दौरान कम तकलीफ होगी और दवाइयों का असर भी तेजी से होगा।

Sigachi Industries के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित राज सिन्हा ने कहा कि Respilon के साथ पार्टनरशिप हमारी उस सोच के बिल्कुल अनुकूल है, जिसमें हम मरीजों को बेहतर इलाज का अनुभव देना चाहते हैं। हमें NUENEX टेक्नोलॉजी से काफी उम्मीदें हैं।

दवाइयों के बिजनेस को भी मिलेगा बढ़ावा

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक यह करार न सिर्फ नई तकनीक डेवल्प करने पर फोकस करेगा बल्कि इसके कमर्शियल इस्तेमाल (Commercialisation Strategies) पर भी काम होगा। इसमें नैनोफाइबर इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी (Nanofiber Encapsulation Technology) का इस्तेमाल करके नए API और फॉर्मुलेशन बनाए जाएंगे।

शेयर की परफॉर्मेंस (Sigachi Industries Share Performance)

स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें को पिछले एक महीने में शेयप 23 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, शेयर ने पिछले छह महीने में 5 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में स्टॉक में 36 फीसदी की गिरावट आई है। 

शेयर फिलहाल अपने 52 हफ्ते के लो लेवल ₹34.51 (17 फरवरी 2025) से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 हफ्ते का हाई प्राइस ₹75.45 रहा है, जो 27 मई 2025 को छुआ था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 28, 2025