Dividend Stock: देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सब्सिडियरी कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस आर्म PNB Housing Finance Ltd ने आज Q4 रिजल्ट के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए 6 साल के बाद डिविडेंड की भी घोषणा की है।

आज PNB Housing Finance का शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट YoY 25.30% बढ़कर 550.38 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 439.25 करोड़ रुपये था।

Q4FY25 में कंपनी का परिचालन से राजस्व YoY 11.71% बढ़कर 2,021.85 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,809.95 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी का Net Interest Income (NII) YoY 20% बढ़कर 736 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की सामान तिमाही में 614 करोड़ रुपये था।

PNB Housing Finance Dividend

कंपनी ने अपने शेयरधारकों के हर शेयर पर 50% का डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देगी।

PNB Housing Finance Dividend Record Date

कंपनी ने फिलहाल डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

PNB Housing Finance Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार 6 साल पहले जुलाई 2019 में 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2018 में 9 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2017 में 6 रुपये का डिविडेंड दिया था।

PNB Housing Finance Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.34% या 13.05 रुपये चढ़कर 983.90 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.67% या 16.20 रुपये चढ़कर 987.90 रुपये पर बंद हुआ है।

PNB Housing Finance Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 203 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 486 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।