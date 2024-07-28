Ultratech Cement बोर्ड ने India Cements के अधिग्रहण को मंजूरी दी

UltraTech Cement ने हाल ही में The India Cements Limited में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की है। इस अधिग्रहण की जानकारी हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) को दी गई एक अधिसूचना में दी गई थी। कंपनी ने 28 जुलाई 2024 को कई शेयर खरीदने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य The India Cements Limited के शेयर पूंजी का 32.72 प्रतिशत, यानी 10.13 करोड़ इक्विटी शेयर (Equity Share) खरीदना है।

advertisement

प्रमुख लेनदेन

उल्ट्राटेक सीमेंट 6.81 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने जा रहा है, जो कि द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर पूंजी का 21.98 प्रतिशत है। ये शेयर EWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनिवासन एन, चित्रा श्रीनिवासन, रूपा गुरुनाथ और एस.के. आसोक बालाजी से खरीदे जाएंगे, जो प्रमोटर और प्रमोटर समूह के सदस्य हैं। इस लेनदेन का मूल्य 2,656.70 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, उल्ट्राटेक सीमेंट ने सार्वजनिक शेयरधारकों से 8.05 करोड़ शेयर खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर की घोषणा की है, जो कि शेयर पूंजी का 26% है। इस ऑफर की कीमत ₹390 प्रति शेयर है, जिससे कुल राशि लगभग 3,142.39 करोड़ रुपये होगी। यह प्रस्ताव SEBI के नियमों के अनुसार है।

Also Read: प्रमुख ऑटो उद्योग में बदलाव के बीच Mitsubishi Motors, Honda-Nissan गठबंधन में शामिल हुई: Report

अन्य अधिग्रहण

उल्ट्राटेक सीमेंट ने एक और शेयर खरीदने के समझौते में 1.99 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने का निर्णय लिया है, जो कि शेयर पूंजी का 6.44 प्रतिशत है। ये शेयर रूपा गुरुनाथ, सुरक्षा सेवाएं ट्रस्ट के ट्रस्टी, और रूपा गुरुनाथ, वित्तीय सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी से खरीदे जाएंगे। इस अधिग्रहण का मूल्य 778.21 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, उल्ट्राटेक सीमेंट 1,33,16,783 इक्विटी शेयर भी खरीदेगा, जो कि शेयर पूंजी का 4.30% है, श्री सरधा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से। इस लेनदेन का मूल्य 519.35 करोड़ रुपये है।

इन सभी अधिग्रहणों को "प्राथमिक अधिग्रहण" के रूप में संदर्भित किया गया है। इन लेनदेन की सफलतापूर्वक पूर्णता आवश्यक वैधानिक और नियामक अनुमतियों पर निर्भर करेगी।

N. Srinivasan का नेतृत्व

एन. श्रीनिवासन, जो जनवरी में 80 वर्ष के हो जाएंगे, 1989 से द इंडिया सीमेंट्स के प्रमुख हैं, जब उन्होंने अपने पिता टी.एस. नारायणस्वामी के निधन के बाद इस पद को संभाला था। उनकी बेटी रूपा गुरुनाथ, जो एक पूर्णकालिक निदेशक हैं, और उनकी पत्नी चित्रा श्रीनिवासन, जो एक बोर्ड निदेशक हैं, reportedly व्यापार चलाने में रुचि नहीं रखती हैं, जब श्रीनिवासन स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ देंगे।

उद्योग में उल्ट्राटेक का स्थान

उल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिड़ला समूह का हिस्सा है, और यह भारत में सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है। कंपनी ने हाल ही में राधाकृष्ण दमानी की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, जिससे उसकी बाजार में स्थिति मजबूत हुई है। वर्तमान में, उल्ट्राटेक सीमेंट की उत्पादन क्षमता 150 मिलियन टन से अधिक है, और इसका लक्ष्य 2027 तक 200 मिलियन टन की क्षमता बढ़ाना है।

advertisement

दक्षिण भारत में सीमेंट की मांग में वृद्धि के साथ, उल्ट्राटेक का यह अधिग्रहण कंपनी को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। द इंडिया सीमेंट्स, जो दक्षिण भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है, के पास लगभग 13 मिलियन टन की क्षमता है और यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है।

उल्ट्राटेक सीमेंट का द इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय न केवल कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारतीय सीमेंट उद्योग में प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करेगा। इस अधिग्रहण के माध्यम से, उल्ट्राटेक सीमेंट न केवल अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि यह अपने भविष्य की योजनाओं को भी मजबूत कर रहा है। जैसे-जैसे उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उल्ट्राटेक का यह कदम उसे एक मजबूत स्थिति में लाने में मदद करेगा।

advertisement

इस प्रकार, उल्ट्राटेक सीमेंट का यह अधिग्रहण भारतीय सीमेंट उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में और भी अधिक विकास और विस्तार की संभावनाएं प्रदान करेगा।