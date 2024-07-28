प्रमुख ऑटो उद्योग में बदलाव के बीच Mitsubishi Motors, Honda-Nissan गठबंधन में शामिल हुई: Report

Mitsubishi Motors, Honda और Nissan के गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, जिससे जापान के घरेलू बाजार में दो प्रमुख समूहों का निर्माण होगा: Toyota Motors Group और नया गठित Honda-Nissan-Mitsubishi गठबंधन। यह गठबंधन मिलकर वैश्विक स्तर पर 80 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री करेगा, जैसा कि निक्केई एशिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

advertisement

रणनीतिक महत्व

यह रणनीतिक कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, क्योंकि टेस्ला और चीनी ऑटोमेकर्स इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में भारी निवेश कर रहे हैं, जिससे जापानी निर्माताओं पर अपने उत्पादन को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने का दबाव बढ़ रहा है। इस पुनर्गठन का जापान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

Also Read: #BTBudgetRoundtable2024: "यह एक धक्का होगा, हम किसी पर कुछ भी थोपेंगे नहीं": शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप योजना पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

गठबंधन की पृष्ठभूमि

मार्च में, होंडा और निसान ने एक व्यापक सहयोग समझौते की घोषणा की थी, लेकिन इस ढांचे में मित्सुबिशी मोटर्स की भूमिका अनिश्चित थी। निसान के पास मित्सुबिशी मोटर्स में 34.01% हिस्सेदारी है, और मित्सुबिशी को गठबंधन में शामिल करने का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। अब तीनों कंपनियाँ मिलकर अपने बाजार की स्थिति को मजबूत करने के लिए निकटता से सहयोग करेंगी।

बिक्री के आंकड़े

हाल ही में, मित्सुबिशी मोटर्स ने होंडा और निसान के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में, होंडा और निसान ने क्रमशः 4.1 मिलियन और 3.44 मिलियन यूनिट की वैश्विक बिक्री की। मित्सुबिशी मोटर्स की 810,000 यूनिट के साथ, गठबंधन की कुल बिक्री 8.35 मिलियन वाहनों तक पहुँच गई है।

टोयोटा के साथ प्रतिस्पर्धा

इसके विपरीत, जापान के सबसे बड़े ऑटोमेकर टोयोटा ने दाइहात्सु, सुजुकी, सबारू, माज़्दा और हिनो मोटर्स के साथ गठबंधन किया है, जिससे उसकी कुल बिक्री 16 मिलियन यूनिट तक पहुँच गई है। यह होंडा-निसान-मित्सुबिशी गठबंधन को टोयोटा के व्यापक नेटवर्क के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में रखता है।

ईवी बाजार में चुनौतियाँ

इस गठबंधन के पीछे की प्रेरणा तेजी से बदलते ऑटो उद्योग में अनुकूलन की आवश्यकता है, जो आंतरिक दहन इंजनों से ईवी की ओर बढ़ रहा है। जापानी ऑटोमेकर्स को ईवी बाजार में उभरते खिलाड़ियों से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में, निसान और होंडा ने क्रमशः केवल 140,000 और 19,000 ईवी बेचे, जबकि टेस्ला ने 1.8 मिलियन और बीवाईडी ने 1.57 मिलियन यूनिट बेचीं। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार है, में होंडा और निसान को स्थानीय कम कीमत वाले ईवी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है, जिससे उनकी बाजार रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

advertisement

मित्सुबिशी मोटर्स का होंडा-निसान गठबंधन में शामिल होना जापानी ऑटो उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, बल्कि ईवी के क्षेत्र में भी जापानी निर्माताओं को मजबूती प्रदान करेगा। इस गठबंधन के परिणामस्वरूप, जापान के ऑटो उद्योग में व्यापक पुनर्गठन और विकास की संभावनाएँ हैं, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक बाजार में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकती हैं।