Delhi- NCR में घरों की कीमत आसमान पर पहुंची, सबसे ज्यादा महंगे हुए घर

Delhi-NCR में घर खरीदना अब मुश्किल काम हो गया है क्योंकि CREDAI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के बाकी शहरों के मुकाबले दिल्ली-एनसीआर में घर सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं। रियल्टर्स की शीर्ष संस्था CREDAI, रियल एस्टेट कंसल्टेंट कॉलियर्स और डेटा एनालिटिक फर्म लायसिस फोरास ने ज्वॉइंट हाउसिंग प्राइस-ट्रैकर रिपोर्ट Q1 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च की अवधि में दिल्ली-NCR में घरों के कीमत सबसे ज्यादा 16% बढ़े हैं। इसका वजह बेहतर डिमांड और निर्माण की ज्यादा लागत बताया गया है।

Kolkata रहा दूसरे नंबर पर रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप आठ शहरों में घरों की कीमतों में सालाना 8% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली-NCR में सालाना 16% का इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद कोलकाता 15% बेंगलुरु 14% बढ़ोतरी के साथ मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-NCR में घरों की कीमतों में पिछली 11 तिमाहियों के दौरान लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।Dwarka Expressway के पास कीमतों में सालाना आधार पर 59% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह सेंट्रल पेरिफेरल रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे को NH-8 से जोड़ने वाले लूप का खुलना है। वहीं, Gurugram के गोल्फ कोर्स रोड में घरों की कीमतें 42% बढ़ गई है। गोल्फ कोर्स रोड में कीमतें अब NCR रीजन में अधिकतम हैं। यहां कीमतें दिल्ली से आगे निकल गई हैं।

बाकी शहरों का हाल, डेटा के मुताबिक, Ahmedabad में घरों की कीमतें इस साल जनवरी-मार्च के दौरान सालाना 11% बढ़ी हैं। यहां कीमत बढ़कर औसत 6,324 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट पर पहुंच गए हैं। Bangalore में कीमतें 14% बढ़कर 8,748 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट पर पहुंच गए हैं। Hyderabad में घरों की कीमतें 13% बढ़कर 10,410 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट पर पहुंच गई है। कोलकाता में कीमत 15% की बढ़ोतरी के साथ 7,211 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट पर मौजूद है। दिल्ली –NCR में घरों की कीमतें सालाना आधार पर 16% बढ़कर 8,432 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट हो गई हैं। Pune की बात करें तो यहां कीमतें 11% बढ़कर 8,352 रुपये पर पहुंच गई हैं। हालांकि मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन में कीमतें 2% घटकर 19,219 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट पर आ गई हैं।

