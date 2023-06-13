Gujarat में ऑरेंज अलर्ट, कई पोर्ट्स बंद, ट्रेनें कैंसिल

scorecardresearch
BT TV
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 13, 2023 20:57 IST
चक्रवातीय तूफान Biperjoy को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने VSCS यानी बहुत गंभीर तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) के रूप में कैटेगराइज किया है। इसके भारत के तट पर पहुंचने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही इस साइक्लोन का विकराल रूप दिख रहा है। तूफान का सबसे ज्यादा असर Gujarat में होने की आशंका है, IMD ने गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, IMD ने कच्छ से लेकर मुंबई सहित हिस्सो मे अलर्ट घोषित किया है। समाचार एजेंसी PTI ने PMO के हवाले से बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय चक्रवात बिपरजॉय की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है। NDRF की 12 टीमें तैनात की गई है, जबकि 15 और टीमें तैयार है, गंभीर तूफान के भारतीय तट पर पहुंचने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही इस साइक्लोन का विकराल रूप दिख रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, 13 जून की सुबह 2:30 बजे बिपरजॉय साइक्लोन के पूर्वोत्तर और आस-पास के पूर्वी मध्य अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जखाऊ पोर्ट से 360 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में केंद्रित होने की खबर है। IMD के अनुसार, गुजरात के तटीय जिलों कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में बुधवार और गुरुवार को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, वहीं पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

चक्रवातीय तूफान बिपरजॉय के कारण कई ट्रेने हुई रद्द
चक्रवातीय तूफान बिपरजॉय के कारण कई ट्रेने हुई रद्द

इस बीच मछुआरों को समंदर में न उतरने की सख्त हिदायत दी गई है। बिपरजॉय साइक्लोन की चेतावनी के बाद गुजरात के कई बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है, इनमें सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला भी शामिल है। कांडला पोर्ट से 15 जहाजों को वापस भेज दिया गया है, वहीं पोरबंदर, ओखा, बेदी, नवलखी, सलाया, मांडवी और जखाऊ पोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण रेलवे ने प्रभावित इलाकों में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कइयों को डायवर्ट या गंतव्य से पहले ही आंशिक तौर पर रद्द कर दिया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 13, 2023