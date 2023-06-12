देश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान 'Biparjoy' का खतरा है जिसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। अकेले सौराष्ट्र-कच्छ के 6 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और कई हवाई अड्डों की भी निगरानी की जा रही है। रविवार को खराब मौसम के चलते Mumbai Airport पर कई उड़ानें प्रभावित हुईं और हवाई यात्री परेशान रहे। मुख्य रनवे को अस्थाई रूप से बंद करना पड़ा था, जिससे रविवार रात यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। IMD ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल गया है और इसके जल्द ही पश्चिमी तट पर पहुंचने की उम्मीद है। IMD के अनुसार, इस खतरनाक साइक्लोन के कारण 15 जून को गुजरात के कच्छ पहुंचने की आशंका है।

साइक्लोन की आहट से पहले मुंबई में रविवार को बारिश होने पर लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण उड़ाने प्रभावित रहीं। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य मॉनसून की बारिश का आनंद ले रहे हैं, वहीं उत्तर भारत में लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है।

IMD के अनुसार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 15 जून, मध्य प्रदेश में 20 जून, गुजरात में 20 और 25 जून के आसपास, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 जून को मॉनसून के पहुंचने की संभावना है, वहीं राजस्थान के बाकी हिस्सों में 5 जुलाई तक मॉनसून एंट्री ले सकता है।

