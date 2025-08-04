मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में, भारत की पहली बुलेट ट्रेन बहुत जल्द होगी शुरू: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
भारत में जल्द ही पटरियों पर बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया अपडेट दिया है। आर्टिकल में पूरी बात जानते हैं।
देश में बुलेट ट्रेन (Bullet Train In India) का सपना अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बड़ा एलान किया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train) बहुत जल्द शुरू की जाएगी। इस हाई-स्पीड ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद के बीच का सफर अब सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय किया जा सकेगा।
गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इसका शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की नियमित अपडेट्स रेलवे मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर देता रहता है। हाल ही में मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) की 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक अहम हिस्सा सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो चुका है।
कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाओं से लैस है, लेकिन इसकी टिकट कीमत काफी कम रखी गई है। अब तक ऐसी करीब 8 ट्रेनें चल चुकी हैं और आने वाले समय में कई और शुरू होंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू की जाएगी, जिससे रात के सफर में भी वंदे भारत जैसा आराम मिलेगा।
रेल मंत्री ने आगे बताया कि गुजरात के कई रेलवे स्टेशनों और रूट्स पर भी नई ट्रेनें, फ्लाईओवर, कोच मेंटिनेंस फैसिलिटी और पोर्ट्स की योजना बनाई गई है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में रेलवे में जो बदलाव हुआ है, वो पहले कभी नहीं देखा गया। आज 1300 रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण चल रहा है, जोकि दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है।
इसके अलावा 11 साल में 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं और हर दिन औसतन 12 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हो रहा है।