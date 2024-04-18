Bullet Train in Ayodhya: अयोध्या से गुजरेगी बुलेट ट्रेन

रविवार को जारी BJP के घोषणापत्र में उत्तर, दक्षिण और पूर्व में अधिक Bullet Train Corridor की बात की गई है। स्वर्णिम चतुर्भुज पर सात और बुलेट कॉरिडोर बनाने की योजना है। PM Modi द्वारा रविवार को जारी भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में प्रस्तावित सात हाई-स्पीड कॉरिडोर में Ayodhya को भी जोड़ा गया है। देश की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कार्यान्वयन करने वाली नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) पहले से ही सात अन्य प्रस्तावित एचएसआर कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम कर रही है। चार डीपीआर (दिल्ली-वाराणसी एचएसआर, दिल्ली-अहमदाबाद एचएसआर, नागपुर-मुंबई एचएसआर, और मुंबई-हैदराबाद एचएसआर कॉरिडोर) भारतीय रेलवे को प्रस्तुत किए गए हैं, और शेष तीन डीपीआर 2024-25 तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

बीजेपी के घोषणापत्र में देश के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में तीन नए बुलेट कॉरिडोर का जिक्र

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना अब तक एकमात्र स्वीकृत परियोजना है, जबकि अन्य चिन्हित मार्गों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम पहले से ही चल रहा है। "MAHSR को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से 88,000 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन के रूप में फंडिंग मिली है, जबकि परियोजना की कुल लागत 1.10 लाख करोड़ रुपये है। MAHSR मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी की दूरी लगभग 3.5 घंटे में तय करेगी।

भूमि अधिग्रहण में देरी

भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण तय समय से पीछे चल रहे रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने हाल ही में कहा था कि यह परियोजना 2026 तक तैयार हो जाएगी। इस साल फरवरी में संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने यह भी कहा: "किसी भी एचएसआर गलियारे/परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय डीपीआर के परिणाम, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तपोषण विकल्पों जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।"

अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाएं:

दिल्ली-वाराणसी एचएसआर (942 किमी) (लखनऊ से अयोध्या तक 124 किमी की दूरी सहित)

दिल्ली-अहमदाबाद एचएसआर (872 किमी)

मुंबई-नागपुर एचएसआर (765 किमी)

मुंबई-हैदराबाद एचएसआर (671 किमी)

चेन्नई-मैसूर एचएसआर (451 किमी)

दिल्ली-अमृतसर एचएसआर (476 किमी)

वाराणसी-हावड़ा एचएसआर (752 किमी)